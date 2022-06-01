Швейцария заблокировала поставку Данией бронетранспортеров Украине – СМИ

Об этом 1 июня сообщили SRF и Reuters.
Отмечается, что Дания хочет передать Украине около 20 БТР Piranha III в качестве военной помощи. Власти страны обратились в Швейцарский государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) за разрешением – и получили отказ.
Без этого разрешения Дания не сможет передать боевые машины Украине, так как, покупая их, обязалась передавать военную технику третьей стороне только с разрешения Швейцарии.
В начале апреля SECO отказал ФРГ в передаче боеприпасов Украине для самоходных установок Gepard.
В обоих случаях отказ SECO был аргументирован политикой нейтралитета Швейцарии, в частности, это касается поставок оружия в зоны конфликта.
Ожидается, что Федеральный совет Швейцарии примет решение по поводу поставок вооружений в Украину в эту или следующую пятницу. В федеральной администрации и в парламенте страны есть голоса, которые видят простор для маневра в законе о военных материалах: Швейцария вполне может позволить европейским странам передавать швейцарское вооружение при определенных условиях, отмечает SRF.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время визита в Бородянку Киевской области 21 апреля заявила, что ее страна поставит больше оружия Украине.
23 мая глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Дания собирается передать Украине, которая воюет против России, противокорабельные ракеты (ПКР) Harpoon.
Министр обороны Алексей Резников сообщил 28 мая, что Украина получила ПКР Harpoon от датских партнеров при участии Великобритании.