Швейцария заблокировала поставку Данией бронетранспортеров Украине – СМИ

Дания хочет передать Украине около 20 БТР Piranha III в качестве военной помощи, отметили СМИ Фото: mil.in.ua

Об этом 1 июня сообщили SRF и Reuters.

Отмечается, что Дания хочет передать Украине около 20 БТР Piranha III в качестве военной помощи. Власти страны обратились в Швейцарский государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) за разрешением – и получили отказ.

Без этого разрешения Дания не сможет передать боевые машины Украине, так как, покупая их, обязалась передавать военную технику третьей стороне только с разрешения Швейцарии.

В начале апреля SECO отказал ФРГ в передаче боеприпасов Украине для самоходных установок Gepard.

В обоих случаях отказ SECO был аргументирован политикой нейтралитета Швейцарии, в частности, это касается поставок оружия в зоны конфликта.

Ожидается, что Федеральный совет Швейцарии примет решение по поводу поставок вооружений в Украину в эту или следующую пятницу. В федеральной администрации и в парламенте страны есть голоса, которые видят простор для маневра в законе о военных материалах: Швейцария вполне может позволить европейским странам передавать швейцарское вооружение при определенных условиях, отмечает SRF.

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