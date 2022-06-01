Столтенберг о позиции Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО: Я уверен, что мы найдем путь вперед

Столтенберг: У нас есть большой опыт, мы можем преодолеть разногласия и договориться, как двигаться дальше Фото: ЕРА

Он сказал, что проводил встречи с представителями этих трех государств и намерен в ближайшие несколько дней снова встретиться с их топ-чиновниками, а потом "принять меры, чтобы обеспечить прогресс по заявкам" Финляндии и Швеции.

"Мое намерение заключается в том, чтобы все это было сделано до саммита НАТО. В то же время я знаю, что для достижения прогресса нам необходимо согласие 30 союзников. Финляндия и Швеция ясно дали понять, что они готовы сесть за стол переговоров и рассмотреть озабоченность, выраженную Турцией. И все союзники по НАТО, конечно, готовы сесть за стол переговоров и рассмотреть эти проблемы, включая угрозы, исходящие от РПК для Турции. А это террористическая угроза, к которой мы, конечно, относимся очень серьезно. Мы знаем, что ни один другой союзник по НАТО не пострадал от большего числа террористических атак, чем Турция. И Турция – важный союзник, не в последнюю очередь благодаря своему стратегическому и географическому положению, граничащему с Ираком и Сирией. Она играет важную роль в нашей борьбе с ИГИЛ, а также является черноморской страной, расположенной близко к России" – заявил Столтенберг.

Он сказал, что все эти факторы делают Турцию важным союзником. Когда она "выражает озабоченность", в НАТО, "конечно, садятся за стол переговоров и рассматривают, как мы можно найти единый путь вперед".

Журналисты спросили, насколько Столтенберг уверен в том, что Турция перестанет блокировать вступление двух скандинавских стран в НАТО.

"Я уверен, что мы найдем путь вперед. И я уверен, потому что все союзники согласны с тем, что расширение НАТО было большим успехом. И поэтому нам нужно сесть за стол переговоров, как мы всегда делаем, когда в НАТО существуют различные мнения, и найти способ двигаться вперед вместе. Это не первый случай в НАТО, когда некоторые союзники выражают озабоченность, и есть некоторые разногласия, но у нас есть большой опыт, мы можем преодолеть эти разногласия и договориться, как двигаться дальше", – ответил он.