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Столтенберг о позиции Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО: Я уверен, что мы найдем путь вперед

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Столтенберг: У нас есть большой опыт, мы можем преодолеть разногласия и договориться, как двигаться дальше
Столтенберг: У нас есть большой опыт, мы можем преодолеть разногласия и договориться, как двигаться дальше
Фото: ЕРА

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддерживает тесные контакты с Турцией в вопросе вступления в Альянс Швеции и Финляндии. Об этом он рассказал на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции в Вашингтоне 1 июня, расшифровку приводит сайт Альянса.

Он сказал, что проводил встречи с представителями этих трех государств и намерен в ближайшие несколько дней снова встретиться с их топ-чиновниками, а потом "принять меры, чтобы обеспечить прогресс по заявкам" Финляндии и Швеции. 

"Мое намерение заключается в том, чтобы все это было сделано до саммита НАТО. В то же время я знаю, что для достижения прогресса нам необходимо согласие 30 союзников. Финляндия и Швеция ясно дали понять, что они готовы сесть за стол переговоров и рассмотреть озабоченность, выраженную Турцией. И все союзники по НАТО, конечно, готовы сесть за стол переговоров и рассмотреть эти проблемы, включая угрозы, исходящие от РПК для Турции. А это террористическая угроза, к которой мы, конечно, относимся очень серьезно. Мы знаем, что ни один другой союзник по НАТО не пострадал от большего числа террористических атак, чем Турция. И Турция – важный союзник, не в последнюю очередь благодаря своему стратегическому и географическому положению, граничащему с Ираком и Сирией. Она играет важную роль в нашей борьбе с ИГИЛ, а также является черноморской страной, расположенной близко к России" – заявил Столтенберг. 

Он сказал, что все эти факторы делают Турцию важным союзником. Когда она "выражает озабоченность", в НАТО, "конечно, садятся за стол переговоров и рассматривают, как мы можно найти единый путь вперед". 

Журналисты спросили, насколько Столтенберг уверен в том, что Турция перестанет блокировать вступление двух скандинавских стран в НАТО. 

"Я уверен, что мы найдем путь вперед. И я уверен, потому что все союзники согласны с тем, что расширение НАТО было большим успехом. И поэтому нам нужно сесть за стол переговоров, как мы всегда делаем, когда в НАТО существуют различные мнения, и найти способ двигаться вперед вместе. Это не первый случай в НАТО, когда некоторые союзники выражают озабоченность, и есть некоторые разногласия, но у нас есть большой опыт, мы можем преодолеть эти разногласия и договориться, как двигаться дальше", – ответил он. 

Контекст:

Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля. Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.

Россия выступала против и грозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран. Однако после того, как 14 мая президент Саули Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшие дни Финляндия намерена подать заявку на членство в НАТО из-за действий России, Путин заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО. Он отметил, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ. 

18 мая Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО. По данным СМИ, власти Турции заблокировали начало переговоров об интеграции этих стран в Альянс. 

Президент Турции Реждеп Эрдоган заявлял 13 мая, что выступает против интеграции Швеции и Финляндии в НАТО. Позднее спикер Эрдогана пояснил, что Турция "не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы".

16 мая Эрдоган заявил, что Турция не одобрит заявку двух скандинавских стран, потому что они "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций", коими в Анкаре считают, в частности, "Рабочую партию Курдистана". По информации Bloomberg, Турция выдвигает несколько требований для одобрения вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Они, в частности, касаются запрета РПК.

Эрдоган 1 июня заявил, что Турция пока не получала конкретных предложений по разблокированию вступления Финляндии и Швеции в НАТО. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Турция, НАТО, Швеция, Йенс Столтенберг, Финляндия, пресс-конференция
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