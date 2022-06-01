Эрдоган заявил, что Турция не получила конкретных предложений по разблокированию вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Эрдоган сказал, что Турция ожидает от Хельсинки и Стокгольма "реальных шагов по борьбе с терроризмом" Фото: ЕРА

Выступая в парламенте, Эрдоган сказал, что хочет видеть "искренний" подход Финляндии и Швеции к опасениям Анкары.

Турция ожидает от Хельсинки и Стокгольма "реальных шагов по борьбе с терроризмом", заявил президент, его цитирует "Анадолу". "Одних заявлений", как сказал Эрдоган, недостаточно.

По словам президента Турции, он не изменит позицию, пока не увидит таких шагов.