Эрдоган заявил, что Турция не получила конкретных предложений по разблокированию вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Выступая в парламенте, Эрдоган сказал, что хочет видеть "искренний" подход Финляндии и Швеции к опасениям Анкары.
Турция ожидает от Хельсинки и Стокгольма "реальных шагов по борьбе с терроризмом", заявил президент, его цитирует "Анадолу". "Одних заявлений", как сказал Эрдоган, недостаточно.
По словам президента Турции, он не изменит позицию, пока не увидит таких шагов.
Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля. Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.
Россия выступала против и грозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран. Однако после того, как 14 мая президент Саули Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшие дни Финляндия намерена подать заявку на членство в НАТО из-за действий России, Путин заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО. Он отметил, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ.
18 мая Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО. По данным СМИ, власти Турции заблокировали начало переговоров об интеграции этих стран в Альянс.
Президент Турции Реждеп Эрдоган заявлял 13 мая, что выступает против интеграции Швеции и Финляндии в НАТО. Позднее спикер Эрдогана пояснил, что Турция "не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы".
16 мая Эрдоган заявил, что Турция не одобрит заявку двух скандинавских стран, потому что они "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций", коими в Анкаре считают, в частности, "Рабочую партию Курдистана". По информации Bloomberg, Турция выдвигает несколько требований для одобрения вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Они, в частности, касаются запрета РПК.