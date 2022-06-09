"Опасно ли унижать Путина? Нет". Бывший генсек НАТО считает, что сила – единственный язык, который понимает РФ

Расмуссен уверен, что единственный язык, который понимает президент России Владимир Путин, – это "язык силы и единства".

"Поэтому мы должны продолжать оказывать максимальное давление на Россию путем поставок всего оружия Украине и прекращения торговли с Россией", – сказал Расмуссен.

Он назвал абсолютно верным шагом ЕС запретить около 75% импорта российской нефти, но за этим должно последовать эмбарго и на газ, считает бывший глава НАТО.

"Это поставит военную машину Путина на колени", – сказал он.

Комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что унижать Путина опасно, Расмуссен сказал, что умиротворение диктаторов не ведет к миру.

"Опасно ли унижать Путина? Нет. Создание прецедента, согласно которому агрессор может добиться территориальных приобретений посредством мирного соглашения после проведения неоправданной войны, только подбодрит и других диктаторов. Вот это будет очень опасным сигналом".

Он предупредил, что самым большим риском сейчас является затяжной конфликт, потому что "Путин и Россия являются экспертами в затяжных, тлеющих, замороженных конфликтах".

"Я думаю, что целью Путина может быть продолжение дестабилизации и ослабление Украины посредством затянувшегося конфликта. Сейчас это самый большой риск, и поэтому мы должны поставить все оружие, которое необходимо Украине", – сделал вывод бывший лидер Альянса.

"I think we can do more".



Former NATO secretary general @AndersFoghR believes more can be done to bring Vladimir Putin's "war machine to its knees".#KayBurley: https://t.co/iOm40vn1kt



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