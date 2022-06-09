ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Опасно ли унижать Путина? Нет". Бывший генсек НАТО считает, что сила – единственный язык, который понимает РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Расмуссен: Умиротворение диктаторов не ведет к миру
Расмуссен: Умиротворение диктаторов не ведет к миру
Фото: Anders Fogh Rasmussen / Twitter

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что военный альянс обязан помочь Украине средствами для борьбы и "выиграть эту войну", об этом он заявил в интервью Sky News.

Расмуссен уверен, что единственный язык, который понимает президент России Владимир Путин, – это "язык силы и единства".

"Поэтому мы должны продолжать оказывать максимальное давление на Россию путем поставок всего оружия Украине и прекращения торговли с Россией", – сказал Расмуссен.

Он назвал абсолютно верным шагом ЕС запретить около 75% импорта российской нефти, но за этим должно последовать эмбарго и на газ, считает бывший глава НАТО.

"Это поставит военную машину Путина на колени", – сказал он.

Комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что унижать Путина опасно, Расмуссен сказал, что умиротворение диктаторов не ведет к миру. 

"Опасно ли унижать Путина? Нет. Создание прецедента, согласно которому агрессор может добиться территориальных приобретений посредством мирного соглашения после проведения неоправданной войны, только подбодрит и других диктаторов. Вот это будет очень опасным сигналом".

Он предупредил, что самым большим риском сейчас является затяжной конфликт, потому что "Путин и Россия являются экспертами в затяжных, тлеющих, замороженных конфликтах".

"Я думаю, что целью Путина может быть продолжение дестабилизации и ослабление Украины посредством затянувшегося конфликта. Сейчас это самый большой риск, и поэтому мы должны поставить все оружие, которое необходимо Украине", – сделал вывод бывший лидер Альянса.

Контекст:

Андерс Фог Расмуссен – бывший генеральный секретарь НАТО, экс-премьер Дании. Вместе с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком он возглавляет международную группу по подготовке вариантов гарантий безопасности для Украины. 

Теги: Россия, Владимир Путин, НАТО, война, Андерс Фог Расмуссен, вооружение, вторжение, эмбарго, война России против Украины, Евросоюз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"У девочки пластика намного лучше, чем у ее мамы". Экс-супруг Ани Лорак показал их подросшую дочь
"У девочки пластика намного лучше, чем у ее мамы". Экс-супруг Ани Лорак показал их подросшую дочь
"Красивее, чем когда-либо!" 52-летняя Лопес вышла в свет без трусов и бюстгальтера
"Красивее, чем когда-либо!" 52-летняя Лопес вышла в свет без трусов и бюстгальтера
"Жанна, почему вы молчите?" Подписчики призвали Бадоеву рассказать о войне в Украине
"Жанна, почему вы молчите?" Подписчики призвали Бадоеву рассказать о войне в Украине
  Птушкин перешел на украинский язык и завел новый канал на YouTube вместо русскоязычного с 6 млн фолловеров
  Птушкин перешел на украинский язык и завел новый канал на YouTube вместо русскоязычного с 6 млн фолловеров
55-летняя Хайек снялась с двумя собаками на полу в ресторане. Фото
55-летняя Хайек снялась с двумя собаками на полу в ресторане. Фото
"Все обстоит иначе". Роднянский прокомментировал высказывание российской актрисы о причинах развода с его сыном – советником Зеленского
"Все обстоит иначе". Роднянский прокомментировал высказывание российской актрисы о причинах развода с его сыном – советником Зеленского
"Пьянствуете? Хорошо". Макаревич показал застолье в Израиле
"Пьянствуете? Хорошо". Макаревич показал застолье в Израиле
"Имеющий уши, да услышит". Пугачева впервые публично поддержала Галкина, высмеивающего российских пропагандистов
"Имеющий уши, да услышит". Пугачева впервые публично поддержала Галкина, высмеивающего российских пропагандистов
"Всегда прошу разрешения ее сфотографировать". Мозговая опубликовала свежие фото младшей дочери
"Всегда прошу разрешения ее сфотографировать". Мозговая опубликовала свежие фото младшей дочери
40-летняя Спирс в третий раз выходит замуж – СМИ
40-летняя Спирс в третий раз выходит замуж – СМИ
Демин: Рашисты украли песню Скрябина "Мам". Уже холодильников и стиральных машин им мало
Демин: Рашисты украли песню Скрябина "Мам". Уже холодильников и стиральных машин им мало
"Від кулі Янгол захистить крилом". Сумская спела вместе с мужем. Видео
"Від кулі Янгол захистить крилом". Сумская спела вместе с мужем. Видео
"Мой ангел-хранитель! Защити моих детей от войны". Гвоздева показала фото отца, которого не стало восемь лет назад
"Мой ангел-хранитель! Защити моих детей от войны". Гвоздева показала фото отца, которого не стало восемь лет назад
"Вы боретесь за свою свободу". Йовович записала видео в поддержку украинцев
"Вы боретесь за свою свободу". Йовович записала видео в поддержку украинцев
Робби Уильямс заявил, что готов приехать в Украину, чтобы спеть на "Евровидении 2023"
Робби Уильямс заявил, что готов приехать в Украину, чтобы спеть на "Евровидении 2023"
Организаторы фестиваля в РФ отменили выступление Манижи "по независящим от них причинам". Ранее певица сделала антивоенные заявления
Организаторы фестиваля в РФ отменили выступление Манижи "по независящим от них причинам". Ранее певица сделала антивоенные заявления
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот и платим. В том числе кровью". Арестович рассказал о коллективной карме и реформах, которые нужно провести в Украине (186526)
2
"Ден сказал, что это может мне навредить". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какое решение приняла в первый день войны (85698)
3
"Были разные мнения относительно президента". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала, чем ее удивил Зеленский (79922)
4
"Показана "отрыжкой ельцинской эпохи". Журналист сообщил, что в РФ сняли "масштабно отвратительный" фильм о Пугачевой (32376)
5
Арестович прокомментировал петицию о присвоении Зеленскому и ему званий гетмана и кошевого атамана (22913)
6
"Я никому ничего не должен". В сети обсуждают поведение принца Луи, который на людях строил рожицы матери и показывал ей язык. Видео (19841)
7
Анатолий Анатолич рассказал, чем его кума Loboda отличается от Ани Лорак, Повалий, Седоковой и Тодоренко (19017)
8
"Жить в Раше – это все равно, что заразиться чумой". Замалчивающая войну в Украине Лолита возмутила сеть своим постом (18497)
 
 
 
 