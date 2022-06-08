"Еще чувствует свою силу". Зеленский считает, что Россия пока не готова сесть за стол переговоров по прекращению войны

Видеозапись речи главы государства опубликовал в Facebook Офис президента.
"Угол глухой только тогда, когда стороны не хотят решать проблему. Есть две стороны: Украина, вокруг которой объединен мир, и Россия, которая варварски захватывает чужие территории. И если хотя бы одна сторона хочет решить эту проблему, мы точно ее решим. Желание РФ сесть за стол переговоров и дипломатическим путем, без убийств и пыток, развязать решение этой войны мы не видим. Почему? Потому что она чувствует еще пока что силу", – сказал Зеленский.
По его мнению, весь мир должен приложить усилия, чтобы ослабить РФ.
"Мы ее ослабляем очень просто. Мы ослабляем их армию, сражаясь с ней на нашей земле. Мы не сражаемся с ними на их территории. Потому что мы – не террористы… Мы это делаем на нашей земле и понемногу толкаем их обратно, и так мы будем идти постоянно и дальше", – уверен президент Украины.
Что касается усилий мира, добавил Зеленский, то это мощная санкционная политика.
"Нельзя внедрить половину [ограничений] и ждать результата, как еще РФ обойдет те или иные санкции. Мощно работать, на полную, иногда теряя те или иные деньги, но это временные. И это вы не теряете – вы зарабатываете независимость для каждого государства, – обратился президент к топовым менеджерам предприятий разных направлений экономики. – Энергетическая независимость… продовольственная независимость, инфраструктурная независимость… Политические шаги важны. Иногда крупные империи должны договариваться между собой ради того, чтобы не было войны в мире, из-за разрешения этой войны одной страной, только одной страной".
Не может диктовать одна страна всему миру, подчеркнул Зеленский.
"Аппетит у этого государства, нарушившего международные законы, нашу территориальную целостность... аппетит велик", – резюмировал президент Украины.
Москва по-прежнему предпочитает агрессию ведению переговоров по прекращению войны, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Это доказывает реакция РФ на требование Зеленского отвести войска, отметил министр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения 24 февраля РФ захватила часть Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей, продвинулась в Донецкой и Луганской.
21 мая Зеленский говорил, что будет считать победой выход на позиции до 24 февраля. "Выйти на эту линию разграничения, временную линию – это будет победой. Я уверен, что будет победа. Это будет говорить о том, что они нас не захватили и мы отстояли нашу землю", – говорил Зеленский. После этого, по его словам, можно будет переходить ко второй части процесса деоккупации территорий – за столом переговоров.
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. Сейчас переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, поясняли в Офисе президента.
В ОП считают прекращение огня без отвода российских войск недопустимым, так как оно приведет только к тому, что РФ продолжит контролировать часть территорий Украины.