ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Еще чувствует свою силу". Зеленский считает, что Россия пока не готова сесть за стол переговоров по прекращению войны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украина ослабляет армию российских оккупантов, сражаясь с ней на своей земле, отметил Зеленский
Украина ослабляет армию российских оккупантов, сражаясь с ней на своей земле, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Власти РФ не сядут за стол переговоров с Украиной о прекращении войны, пока чувствуют свою силу. Об этом 8 июня в ходе выступления по видеосвязи перед участниками Yale SEO Summit заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Видеозапись речи главы государства опубликовал в Facebook Офис президента.  

"Угол глухой только тогда, когда стороны не хотят решать проблему. Есть две стороны: Украина, вокруг которой объединен мир, и Россия, которая варварски захватывает чужие территории. И если хотя бы одна сторона хочет решить эту проблему, мы точно ее решим. Желание РФ сесть за стол переговоров и дипломатическим путем, без убийств и пыток, развязать решение этой войны мы не видим. Почему? Потому что она чувствует еще пока что силу", – сказал Зеленский.

По его мнению, весь мир должен приложить усилия, чтобы ослабить РФ.

"Мы ее ослабляем очень просто. Мы ослабляем их армию, сражаясь с ней на нашей земле. Мы не сражаемся с ними на их территории. Потому что мы – не террористы… Мы это делаем на нашей земле и понемногу толкаем их обратно, и так мы будем идти постоянно и дальше", – уверен президент Украины.

Что касается усилий мира, добавил Зеленский, то это мощная санкционная политика.

"Нельзя внедрить половину [ограничений] и ждать результата, как еще РФ обойдет те или иные санкции. Мощно работать, на полную, иногда теряя те или иные деньги, но это временные. И это вы не теряете – вы зарабатываете независимость для каждого государства, – обратился президент к топовым менеджерам предприятий разных направлений экономики. – Энергетическая независимость… продовольственная независимость, инфраструктурная независимость… Политические шаги важны. Иногда крупные империи должны договариваться между собой ради того, чтобы не было войны в мире, из-за разрешения этой войны одной страной, только одной страной".

Не может диктовать одна страна всему миру, подчеркнул Зеленский.

"Аппетит у этого государства, нарушившего международные законы, нашу территориальную целостность... аппетит велик", – резюмировал президент Украины.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/550097059947755/

Москва по-прежнему предпочитает агрессию ведению переговоров по прекращению войны, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Это доказывает реакция РФ на требование Зеленского отвести войска, отметил министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения 24 февраля РФ захватила часть Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей, продвинулась в Донецкой и Луганской. 

21 мая Зеленский говорил, что будет считать победой выход на позиции до 24 февраля.  "Выйти на эту линию разграничения, временную линию – это будет победой. Я уверен, что будет победа. Это будет говорить о том, что они нас не захватили и мы отстояли нашу землю", – говорил Зеленский. После этого, по его словам, можно будет переходить ко второй части процесса деоккупации территорий – за столом переговоров.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. Сейчас переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, поясняли в Офисе президента.

В ОП считают прекращение огня без отвода российских войск недопустимым, так как оно приведет только к тому, что РФ продолжит контролировать часть территорий Украины.

Теги: Россия, Украина, санкции, захват, переговоры, агрессия, террористы, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, Офис президента Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Организаторы фестиваля в РФ отменили выступление Манижи "по независящим от них причинам". Ранее певица сделала антивоенные заявления
Организаторы фестиваля в РФ отменили выступление Манижи "по независящим от них причинам". Ранее певица сделала антивоенные заявления
"28 лет я высмеивал лживых, жалких пропагандистов и коррумпированных чиновников. Имею право". Галкин в Израиле записал обращение к россиянам
"28 лет я высмеивал лживых, жалких пропагандистов и коррумпированных чиновников. Имею право". Галкин в Израиле записал обращение к россиянам
Бурмака: Люди, читающие в России классику, воспитали поколение, которое нас уничтожает. Нужно отделиться от "культурных влияний" России
Бурмака: Люди, читающие в России классику, воспитали поколение, которое нас уничтожает. Нужно отделиться от "культурных влияний" России
"Показана "отрыжкой ельцинской эпохи". Журналист сообщил, что в РФ сняли "масштабно отвратительный" фильм против Пугачевой
"Показана "отрыжкой ельцинской эпохи". Журналист сообщил, что в РФ сняли "масштабно отвратительный" фильм против Пугачевой
Брежнева показала фото 70-летней матери
Брежнева показала фото 70-летней матери
Буткевич: Мир сошел с ума! Где-то во Франции муж выбирает своей жене ожерелье, а в это же время в Украине война. Геноцид
Буткевич: Мир сошел с ума! Где-то во Франции муж выбирает своей жене ожерелье, а в это же время в Украине война. Геноцид
"Трогательная и красивая церемония". В Умани флорист и ведущая бесплатно организовали свадебную церемонию для пиротехника и его невесты. Фото
"Трогательная и красивая церемония". В Умани флорист и ведущая бесплатно организовали свадебную церемонию для пиротехника и его невесты. Фото
"Оптимальный способ отвлечься от войны". Комаровский позировал с вилами в поле
"Оптимальный способ отвлечься от войны". Комаровский позировал с вилами в поле
"Главное не использовать "Российский" сыр". Хименес-Браво дал рецепт сезонного салата
"Главное – не использовать "Российский" сыр". Хименес-Браво дал рецепт сезонного салата
"Пиксельная жизнь началась с бу-га-га". Украинский актер Попенко пошел служить рядовым в ВСУ
"Пиксельная жизнь началась с бу-га-га". Украинский актер Попенко пошел служить рядовым в ВСУ
50-летняя принцесса Норвегии выходит замуж за шамана. Ее первый муж после развода покончил жизнь самоубийством
50-летняя принцесса Норвегии выходит замуж за шамана. Ее первый муж после развода покончил жизнь самоубийством
40-летняя Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
40-летняя Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
Сын Роднянского из-за войны развелся с женой – известной актрисой из РФ
Сын Роднянского из-за войны развелся с женой – известной актрисой из РФ
Tarabarova призвала украинцев присоединиться к проекту "Малюнок Герою" и показала, какой рисунок для украинских защитников нарисовали ее дети
Tarabarova призвала украинцев присоединиться к проекту "Малюнок Герою" и показала, какой рисунок для украинских защитников нарисовали ее дети
"Как две капли воды". Павлик сравнил своего сына и себя в детстве. Фото
"Как две капли воды". Павлик сравнил своего сына и себя в детстве. Фото
"Традиция нарушилась". Grosu в свой день рождения поделилась редким архивным снимком
"Традиция нарушилась". Grosu в свой день рождения поделилась редким архивным снимком
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот и платим. В том числе кровью". Арестович рассказал о коллективной карме и реформах, которые нужно провести в Украине (182501)
2
Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата – Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше (115012)
3
"Не выдержал, позвонил Саше". Макаревич рассказал о разговоре с Розенбаумом после выхода в РФ пропагандистской песни о Мариуполе (90382)
4
"Ден сказал, что это может мне навредить". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какое решение приняла в первый день войны (84717)
5
"Были разные мнения относительно президента". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала, чем ее удивил Зеленский (68498)
6
"Что ты делаешь?", "Ради всего святого!" 63-летняя Мадонна возмутила сеть постельными снимками (63694)
7
"Красота вне времени". 52-летняя Лопес показала, как принимает ванну. Фото (47077)
8
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как он в плавках прыгает в бассейн (26816)
 
 
 
 