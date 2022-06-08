"Еще чувствует свою силу". Зеленский считает, что Россия пока не готова сесть за стол переговоров по прекращению войны

Видеозапись речи главы государства опубликовал в Facebook Офис президента.

"Угол глухой только тогда, когда стороны не хотят решать проблему. Есть две стороны: Украина, вокруг которой объединен мир, и Россия, которая варварски захватывает чужие территории. И если хотя бы одна сторона хочет решить эту проблему, мы точно ее решим. Желание РФ сесть за стол переговоров и дипломатическим путем, без убийств и пыток, развязать решение этой войны мы не видим. Почему? Потому что она чувствует еще пока что силу", – сказал Зеленский.

По его мнению, весь мир должен приложить усилия, чтобы ослабить РФ.

"Мы ее ослабляем очень просто. Мы ослабляем их армию, сражаясь с ней на нашей земле. Мы не сражаемся с ними на их территории. Потому что мы – не террористы… Мы это делаем на нашей земле и понемногу толкаем их обратно, и так мы будем идти постоянно и дальше", – уверен президент Украины.

Что касается усилий мира, добавил Зеленский, то это мощная санкционная политика.

"Нельзя внедрить половину [ограничений] и ждать результата, как еще РФ обойдет те или иные санкции. Мощно работать, на полную, иногда теряя те или иные деньги, но это временные. И это вы не теряете – вы зарабатываете независимость для каждого государства, – обратился президент к топовым менеджерам предприятий разных направлений экономики. – Энергетическая независимость… продовольственная независимость, инфраструктурная независимость… Политические шаги важны. Иногда крупные империи должны договариваться между собой ради того, чтобы не было войны в мире, из-за разрешения этой войны одной страной, только одной страной".

Не может диктовать одна страна всему миру, подчеркнул Зеленский.

"Аппетит у этого государства, нарушившего международные законы, нашу территориальную целостность... аппетит велик", – резюмировал президент Украины.

Москва по-прежнему предпочитает агрессию ведению переговоров по прекращению войны, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Это доказывает реакция РФ на требование Зеленского отвести войска, отметил министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)