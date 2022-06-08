"Надо убить российский экспорт". Кулеба сообщил, что Украина представила ЕС предложения по седьмому пакету санкций против РФ

"Я сегодня подписал письмо на ЕС и страны ЕС с предложениями, какие следующие санкции видит Украина. Учитывая то, что Россия все еще нацелена воевать, похоже, до последнего россиянина в Украине и продолжает бросать в бой на Донбассе своих солдат, санкционное давление надо повышать", – сказал он.
По словам министра, Украина настаивает на том, что седьмой санкционный пакет ЕС должен быть принят как можно скорее.
"В основу этого письма мы положили предложения группы Ермака – Макфола (группа под руководством главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и бывшего посла США в России, профессора Стэнфордского университета Майкла Макфола. – "ГОРДОН") по трем направлениям. Первое: новые секторальные санкции в сферах энергетики, финансов и торговли. Второе: "дорожная карта" новых персональных санкций против российских олигархов, высокопоставленных чиновников и руководителей государственных предприятий. Третье: закрытие уже выявленных лазеек для обхода и уклонения от санкций", – сказал глава МИД.
Кулеба подчеркнул, что задача и для ЕС, и для "Группы семи", и для других ведущих игроков – участников санкционной политики очень простая – "надо убить российский экспорт".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США и их союзники ввели несколько пакетов санкций в отношении Российской Федерации, представителей ее власти и бизнеса.
Европейский совет 3 июня утвердил шестой пакет санкций. Он включает ряд ограничений: персональные санкции против бизнесменов членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, приостановку вещания трех российских каналов ("Россия РТР" / "РТР-Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр – Международный"), ряд экспортных ограничений и отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе крупнейшего в стране – "Сбербанка". Изначально планировалось, что эмбарго на нефть будет полным.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля по июнь на РФ было наложено почти 8 тыс. ограничений. А всего с 2014 года – 10,5 тыс.