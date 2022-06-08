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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Надо убить российский экспорт". Кулеба сообщил, что Украина представила ЕС предложения по седьмому пакету санкций против РФ

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Кулеба: Я сегодня подписал письмо на ЕС и страны ЕС с предложениями, какими следующие санкции видит Украина
Кулеба: Я сегодня подписал письмо на ЕС и страны ЕС с предложениями, какими следующие санкции видит Украина
Фото: EPA

Украина представила Евросоюзу предложения по седьмому пакету санкций против России. Об этом на брифинге 8 июня заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я сегодня подписал письмо на ЕС и страны ЕС с предложениями, какие следующие санкции видит Украина. Учитывая то, что Россия все еще нацелена воевать, похоже, до последнего россиянина в Украине и продолжает бросать в бой на Донбассе своих солдат, санкционное давление надо повышать", – сказал он.

По словам министра, Украина настаивает на том, что седьмой санкционный пакет ЕС должен быть принят как можно скорее.

"В основу этого письма мы положили предложения группы Ермака – Макфола (группа под руководством главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и бывшего посла США в России, профессора Стэнфордского университета Майкла Макфола. – "ГОРДОН") по трем направлениям. Первое: новые секторальные санкции в сферах энергетики, финансов и торговли. Второе: "дорожная карта" новых персональных санкций против российских олигархов, высокопоставленных чиновников и руководителей государственных предприятий. Третье: закрытие уже выявленных лазеек для обхода и уклонения от санкций", – сказал глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что задача и для ЕС, и для "Группы семи", и для других ведущих игроков – участников санкционной политики очень простая – "надо убить российский экспорт".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США и их союзники ввели несколько пакетов санкций в отношении Российской Федерации, представителей ее власти и бизнеса.

Европейский совет 3 июня утвердил шестой пакет санкций. Он включает ряд ограничений: персональные санкции против бизнесменов членов семей олигархов и кремлевских чиновниковпоэтапный отказ от российской нефти, приостановку вещания трех российских каналов ("Россия РТР" / "РТР-Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр – Международный"), ряд экспортных ограничений и отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе крупнейшего в стране – "Сбербанка". Изначально планировалось, что эмбарго на нефть будет полным.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля по июнь на РФ было наложено почти 8 тыс. ограничений. А всего с 2014 года – 10,5 тыс.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: санкции, экспорт, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, Евросоюз
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