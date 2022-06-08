"Надо убить российский экспорт". Кулеба сообщил, что Украина представила ЕС предложения по седьмому пакету санкций против РФ

Кулеба: Я сегодня подписал письмо на ЕС и страны ЕС с предложениями, какими следующие санкции видит Украина Фото: EPA

"Я сегодня подписал письмо на ЕС и страны ЕС с предложениями, какие следующие санкции видит Украина. Учитывая то, что Россия все еще нацелена воевать, похоже, до последнего россиянина в Украине и продолжает бросать в бой на Донбассе своих солдат, санкционное давление надо повышать", – сказал он.

По словам министра, Украина настаивает на том, что седьмой санкционный пакет ЕС должен быть принят как можно скорее.

"В основу этого письма мы положили предложения группы Ермака – Макфола (группа под руководством главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и бывшего посла США в России, профессора Стэнфордского университета Майкла Макфола. – "ГОРДОН") по трем направлениям. Первое: новые секторальные санкции в сферах энергетики, финансов и торговли. Второе: "дорожная карта" новых персональных санкций против российских олигархов, высокопоставленных чиновников и руководителей государственных предприятий. Третье: закрытие уже выявленных лазеек для обхода и уклонения от санкций", – сказал глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что задача и для ЕС, и для "Группы семи", и для других ведущих игроков – участников санкционной политики очень простая – "надо убить российский экспорт".

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