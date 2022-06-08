Россия запретила въезд 61 американцу. Среди них – глава минфина США и гендиректор Netflix

Об этом пресс-служба министерства иностранных дел России проинформировала 6 июня.

В списке оказались глава минфина США Джанет Йеллен, министр энергетики Дженнифер Грэнхольм, директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд и один из основателей, гендиректор Netflix Рид Хастингс.

Также в перечень вошли топ-менеджеры компаний OneWeb, Delta Airlines, Universal Pictures, CBS, Moodyʼs, Nasdaq.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что это лица "из числа руководителей ведущих корпораций ВПК, медийных платформ и рейтинговых агентств, авиа- и судостроительных компаний, а также отдельных чиновников Госдепартамента США, причастных к вбросам о "злонамеренных" российских кибератаках".

Контекст:

После вторжения в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины США, Великобритания, Канада и ЕС решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

США также ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа, ЕС тоже отказывается от российской нефти, этот процесс будет поэтапным.