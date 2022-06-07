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Киевская школа экономики назвала страны Европы, чьи газовые компании согласились платить РФ за газ по новой схеме

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Прямая оплата газа в рублях является нарушением санкций
Прямая оплата газа в рублях является нарушением санкций
Фото: ЕРА

Газовые компании из девяти стран Европы согласились перейти в отношениях с Россией на новую схему, которая подразумевает оплату за газ в рублях. Об этом 7 июня проинформировала Киевская школа экономики (КШЭ).

В этот перечень вошли компании MVM (Венгрия), VNG, RWE и Uniper (Германия), Engie (Франция), Eni (Италия), OMV (Австрия), CEZ (Чехия), SPP (Словакия), Geoplin (Словения), DEPA Commerce, Mytilineos и Prometheus Gas (Греция).

"Многие компании продолжали платить "Газпрому", открывая счета в евро или долларах в "Газпромбанке". Неясно, использовали ли они для оплаты счета в рублях", – отметили в Киевской школе экономики.

Платить России за газ в рублях, как того требуют в Москве, отказались девять газовых компаний из Европейского союза, в том числе из Нидерландов, Польши, Болгарии, Дании, Финляндии, стран Балтии.

"Однако крупнейшие покупатели (в том числе в Италии и Германии – только одна компания из Германии отказалась платить в рублях) начали платить по новой схеме. Платежные механизмы не полностью известны общественности, и непонятно, открывают ли компании счета в рублях, что, по словам Комиссии ЕС, означало бы нарушение санкций", – объяснили в КШЭ.

Контекст:

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. В Кремле добавили, что не будут поставлять газ в страны, отказавшиеся платить рублями.

"Недружественными" после введения санкций против РФ власти России назвали все страны Евросоюза, США, Великобританию, Швейцарию, Австралию, Южную Корею, Японию, Сингапур, Тайвань, Украину и ряд других государств.

Страны "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада) отказались платить в рублях за газ. Также против выступили Евросоюз и некоторые его члены, в частности Польша и Словения.

Однако 12 мая агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источник, что 20 компаний из Европы уже открыли счета, чтобы оплачивать в рублях поставки газа из России, еще 14 клиентов "Газпрома" запросили документы для открытия счета в валюте РФ.

В конце апреля "Газпром" сообщил, что полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) "в связи с неоплатой в рублях", в соответствии с указом Путина от 31 марта. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала заявление компании очередной попыткой шантажа Евросоюза со стороны РФ. По ее словам, Польша и Болгария уже получают газ от соседей по ЕС.

21 мая Россия остановила поставки газа в Финляндию, 31 марта – компании из Нидерландов GasTerra, с 1 июня – датской компанию Ørsted.

Теги: Газпром, Россия, Германия, Греция, газ, санкции, экономика, RWE, Eni, Евросоюз, PGNiG, Киевская школа экономики
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