Киевская школа экономики назвала страны Европы, чьи газовые компании согласились платить РФ за газ по новой схеме

В этот перечень вошли компании MVM (Венгрия), VNG, RWE и Uniper (Германия), Engie (Франция), Eni (Италия), OMV (Австрия), CEZ (Чехия), SPP (Словакия), Geoplin (Словения), DEPA Commerce, Mytilineos и Prometheus Gas (Греция).

"Многие компании продолжали платить "Газпрому", открывая счета в евро или долларах в "Газпромбанке". Неясно, использовали ли они для оплаты счета в рублях", – отметили в Киевской школе экономики.

Платить России за газ в рублях, как того требуют в Москве, отказались девять газовых компаний из Европейского союза, в том числе из Нидерландов, Польши, Болгарии, Дании, Финляндии, стран Балтии.

"Однако крупнейшие покупатели (в том числе в Италии и Германии – только одна компания из Германии отказалась платить в рублях) начали платить по новой схеме. Платежные механизмы не полностью известны общественности, и непонятно, открывают ли компании счета в рублях, что, по словам Комиссии ЕС, означало бы нарушение санкций", – объяснили в КШЭ.