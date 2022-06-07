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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Нужно усиливать санкции. Не ослаблять". В ОП отреагировали на исчезновение упоминания об облачных сервисах из сообщения о санкциях ЕС против России

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Подоляк: Никаких уточнений или разъяснений от официальных лиц не было
Подоляк: Никаких уточнений или разъяснений от официальных лиц не было
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на исчезновение из пресс-релиза Европейского совета о шестом пакете санкций против РФ упоминания об облачных сервисах.

"Сначала Совет ЕС объявляет о блокировке для России облачных сервисов Евросоюза в шестом пакете санкций. Затем Европейский совет редактирует сообщения, удаляя оттуда упоминания об облачных технологиях. Никаких уточнений или разъяснений от официальных лиц. Мы должны усиливать санкционное давление. Не ослаблять", – заявил он в Twitter 7 июня.

Европейский совет одобрил шестой пакет санкций против РФ 3 июня. В тот же день решение было опубликовано в Официальном журнале ЕС. В пресс-релизе Евросовета было упоминание об облачных технологиях, а в опубликованном в журнале решении его нет.

Украинский активист и блогер Антон Швец отметил, что пресс-релиз редактировали, убрав из него упоминания об облачных сервисах.

Контекст:

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. Ожидалось, что в него войдет нефтяное эмбарго.

Последней страной, которая блокировала этот санкционный пакет, была Венгрия. Обсуждались среди прочего варианты отсрочки эмбарго для этого государства и выплата компенсаций. 9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Она сказала, что есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.

30 мая в Брюсселе состоялся двухдневный саммит ЕС. Орбан перед саммитом заявил: его страна поддержит введение эмбарго на нефть из России при условии, что будет найдено решение по безопасности поставок энергоносителей для нее. Он также назвал "неплохой" идею исключить из санкций поставки нефти через трубопроводы.

В тот же день к Совету ЕС обратился президент Украины Владимир Зеленский, он призвал согласовать шестой пакет санкций и эмбарго. В ночь на 31 мая глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил о достижении договоренности о частичном ограничении поставок в Европейский союз российской нефти.

Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций 2 июня.

Европейский совет утвердил новый пакет санкций 3 июня. Он включает ряд ограничений: персональные санкции против бизнесменов членов семей олигархов и кремлевских чиновниковпоэтапный отказ от российской нефти, приостановку вещания трех российских каналов ("Россия РТР" / "РТР-Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр – Международный"), ряд экспортных ограничений и отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе крупнейшего в стране – "Сбербанка".

Теги: санкции, Европейский совет, война России против Украины, Евросоюз, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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