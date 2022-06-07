"Нужно усиливать санкции. Не ослаблять". В ОП отреагировали на исчезновение упоминания об облачных сервисах из сообщения о санкциях ЕС против России

Подоляк: Никаких уточнений или разъяснений от официальных лиц не было Фото: president.gov.ua

"Сначала Совет ЕС объявляет о блокировке для России облачных сервисов Евросоюза в шестом пакете санкций. Затем Европейский совет редактирует сообщения, удаляя оттуда упоминания об облачных технологиях. Никаких уточнений или разъяснений от официальных лиц. Мы должны усиливать санкционное давление. Не ослаблять", – заявил он в Twitter 7 июня.

Спочатку Рада ЄС оголошує про блокування для * хмарних сервісів * у 6-му пакеті санкцій. Потім @EUCouncil редагує повідомлення, видаляючи звідти згадки про хмарні технології. Жодних уточнень чи пояснень від офіційних осіб. Ми маємо посилювати санкційний тиск. Не послаблювати. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 7, 2022

Европейский совет одобрил шестой пакет санкций против РФ 3 июня. В тот же день решение было опубликовано в Официальном журнале ЕС. В пресс-релизе Евросовета было упоминание об облачных технологиях, а в опубликованном в журнале решении его нет.

Украинский активист и блогер Антон Швец отметил, что пресс-релиз редактировали, убрав из него упоминания об облачных сервисах.