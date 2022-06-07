"Как саперы". Зеленский заявил, что ряд стран и поддерживают Украину, и пытаются ослабить санкции против России

"Мы видим забросы, что якобы есть ситуация тех или иных договоренностей, якобы есть ситуация некоторого недоразумения, и сейчас посредничество на себя может взять то или иное государство. Кто-то вбрасывает какие-то условия якобы неофициальные: "Вот есть условия, о которых будет Россия с Украиной договариваться", – сказал Зеленский.

Журналистка попросила его назвать такие страны.

"Это делает не только Российская Федерация. Я не готов говорить, какие конкретно страны это делают, но все, знаете, действуют, как саперы: поддерживая Украину, проверяют, а что еще можно сделать, чтобы немного послабить санкции [против России], чтобы бизнес того или иного государства не пострадал, и постоянно, как саперы, пытаются протолкнуть ту или иную инициативу", – объяснил Зеленский.

По его словам, Украине "не нужны альтернативные решения", кроме тех, которые выбрало государство Украина и которое "большинство стран цивилизованного Запада поддерживает".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В июне канал CNN сообщил, что официальные лица США в последние недели регулярно встречаются со своими европейскими коллегами, чтобы обсудить возможные условия прекращения огня и достижения мира. Телекомпания отметила, что Украина не принимает непосредственного участия в этих дискуссиях, несмотря на обязательства США – "ничего об Украине без Украины".