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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Как саперы". Зеленский заявил, что ряд стран и поддерживают Украину, и пытаются ослабить санкции против России

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Зеленский заявил, что Украине "не нужны альтернативные решения"
Зеленский заявил, что Украине "не нужны альтернативные решения"
Фото: ЕРА

Некоторые страны пытаются договариваться о войне России против Украины без участия Украины. Об этом в интервью Financial Times заявил президент Украины Владимир Зеленский, ролик опубликован 7 июня в Fаcebook Офиса президента.

"Мы видим забросы, что якобы есть ситуация тех или иных договоренностей, якобы есть ситуация некоторого недоразумения, и сейчас посредничество на себя может взять то или иное государство. Кто-то вбрасывает какие-то условия якобы неофициальные: "Вот есть условия, о которых будет Россия с Украиной договариваться", – сказал Зеленский.

Журналистка попросила его назвать такие страны.

"Это делает не только Российская Федерация. Я не готов говорить, какие конкретно страны это делают, но все, знаете, действуют, как саперы: поддерживая Украину, проверяют, а что еще можно сделать, чтобы немного послабить санкции [против России], чтобы бизнес того или иного государства не пострадал, и постоянно, как саперы, пытаются протолкнуть ту или иную инициативу", – объяснил Зеленский.

По его словам, Украине "не нужны альтернативные решения", кроме тех, которые выбрало государство Украина и которое "большинство стран цивилизованного Запада поддерживает".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1062073154686831/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В июне канал CNN сообщил, что официальные лица США в последние недели регулярно встречаются со своими европейскими коллегами, чтобы обсудить возможные условия прекращения огня и достижения мира. Телекомпания отметила, что Украина не принимает непосредственного участия в этих дискуссиях, несмотря на обязательства США – "ничего об Украине без Украины".

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера и востока.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. Сейчас переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать.

В ОП подчеркивали, что прекращение огня без отвода российских войск недопустимо, так как приведет только к тому, что РФ продолжит контролировать часть территорий Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что не верит в возможную договоренность с Россией о режиме прекращения огня, так как РФ не стремится к миру, а возможную паузу в военных действиях использует для накопления сил.

Зеленский неоднократно говорил о готовности говорить с Путиным и еще в марте призывал главу Кремля "своими ногами выходить оттуда, где он там есть", и прийти на встречу в любую точку мира, кроме Украины, России и Беларуси.

Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.

Теги: Россия, санкции, война, бизнес, оккупация, переговоры, саперы, вторжение, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, президент, российские оккупанты
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