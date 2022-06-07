Из сообщения о санкциях против РФ на сайте Евросовета исчезло упоминание об облачных сервисах

"Скандальное изменение в шестом пакете санкций от Евросоюза. 3 июня Европейский совет выпустил пресс-релиз, в котором говорится, что "ЕС запретит предоставление бухгалтерских услуг, услуг по связям с общественностью и консультационных услуг, а также облачные сервисы в России". Многие мировые и украинские СМИ тиражировали этот пресс-релиз и сообщали, что поставки облачных сервисов в Россию будут запрещены. Однако в тексте шестого пакета санкций нет ни слова об облачных технологиях", – написал он в Twitter.

Швец также отметил, что пресс-релиз был отредактирован.

1/6 Scandalous change in the 6th package of sanctions from the European Union. On June 3, the @EUCouncil issued a press release stating "The EU will prohibit the provision of accounting, public relations and consultancy services, as well as CLOUD SERVICES to Russia". — Anton Shvets (@ShvetsAntonAnd) June 7, 2022

Европейский совет одобрил шестой пакет санкций против РФ 3 июня. В тот же день решение было опубликовано в Официальном журнале ЕС.

В пресс-релизе Евросовета было упоминание об облачных технологиях, а в опубликованном в журнале решении его нет.