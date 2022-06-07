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Из сообщения о санкциях против РФ на сайте Евросовета исчезло упоминание об облачных сервисах

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ЕС ввел шестой пакет санкций против РФ 3 июня
ЕС ввел шестой пакет санкций против РФ 3 июня
Фото: EPA

Из официального сообщения на сайте Европейского совета исчезло упоминание об облачных сервисах. На это обратил внимание активист и блогер Антон Швец.

"Скандальное изменение в шестом пакете санкций от Евросоюза. 3 июня Европейский совет выпустил пресс-релиз, в котором говорится, что "ЕС запретит предоставление бухгалтерских услуг, услуг по связям с общественностью и консультационных услуг, а также облачные сервисы в России". Многие мировые и украинские СМИ тиражировали этот пресс-релиз и сообщали, что поставки облачных сервисов в Россию будут запрещены. Однако в тексте шестого пакета санкций нет ни слова об облачных технологиях", – написал он в Twitter.

Швец также отметил, что пресс-релиз был отредактирован.

Европейский совет одобрил шестой пакет санкций против РФ 3 июня. В тот же день решение было опубликовано в Официальном журнале ЕС.

В пресс-релизе Евросовета было упоминание об облачных технологиях, а в опубликованном в журнале решении его нет.

Контекст:

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. Ожидалось, что в него войдет нефтяное эмбарго.

Последней страной, которая блокировала этот санкционный пакет, была Венгрия. Обсуждались среди прочего варианты отсрочки эмбарго для этого государства и выплата компенсаций. 9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Она сказала, что есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.

30 мая в Брюсселе состоялся двухдневный саммит ЕС. Орбан перед саммитом заявил: его страна поддержит введение эмбарго на нефть из России при условии, что будет найдено решение по безопасности поставок энергоносителей для нее. Он также назвал "неплохой" идею исключить из санкций поставки нефти через трубопроводы.

В тот же день к Совету ЕС обратился президент Украины Владимир Зеленский, он призвал согласовать шестой пакет санкций и эмбарго. В ночь на 31 мая глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил о достижении договоренности о частичном ограничении поставок в Европейский союз российской нефти.

Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций 2 июня.

Европейский совет утвердил новый пакет санкций 3 июня. Он включает ряд ограничений: персональные санкции против бизнесменов членов семей олигархов и кремлевских чиновниковпоэтапный отказ от российской нефти, приостановку вещания трех российских каналов ("Россия РТР" / "РТР-Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр – Международный"), ряд экспортных ограничений и отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе крупнейшего в стране – "Сбербанка".

Теги: Россия, санкции, Европейский совет, война России против Украины, Евросоюз, Антон Швец
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