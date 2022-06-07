Подоляк: Пусть вас не пугают новости, что мы что-то отдали. Это же война

Он подчеркнул, что каждый новый километр, занятый оккупантами на востоке и юге Украины, дается им большой кровью.

"Пусть вас не пугают новости, что мы что-то отдали. Это же война. Понятно же, что идут тактические маневры. Что-то забираем, что-то отдаем. Россиян больше, у них больше техники. Безусловно, война идет очень интенсивно. Но надо сделать так, чтобы каждое село, которое мы отдаем временно, а потом забираем обратно, давалось россиянам большой кровью, чтобы они теряли очень много. Мы должны их вымотать, сделать все, чтобы у них закончились резервы, ресурсы", – сказал Подоляк в своем обращении.

Советник главы ОП призвал украинцев "не переживать".

"Все, что сегодня отдаем, и все, что забираем назад, – все будет полностью украинским. Нужно немного подождать. Работают профессионалы. Ждем оружия, ждем санкций, которые должны добить РФ. После этого все обязательно вернем. Это же Украина. Мы же уже не можем закончить так, как в 2015 году. Закончим иначе. Закончим по-украински", – заверил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Михайло Подоляк (@podolyak_mykhailo)