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Венгрия сознательно обменивает души мертвых украинских детей на нефтяные пряники – Подоляк

Подоляк: Официальному Будапешту стоит перестать кичиться своей людоедской позицией
Подоляк: Официальному Будапешту стоит перестать кичиться своей людоедской позицией
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Единственная проблемная страна в "европейской семье" – это Венгрия. Об этом заявил 5 июня в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, обращаясь к спикеру парламента Венгрии Ласло Кеверу.

Кевер заявил 4 июня, что не припоминает из своих наблюдений за международной политикой, чтобы когда-то лидер нуждающейся в помощи страны так "поднимал голос против кого-то", как это делает президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь не только к официальному Будапешту, но и, например, к канцлеру Германии. "Обычно тот, кто нуждается в помощи, просит об этом вежливо – конечно, настойчиво, но просит, а не требует или угрожает. Угрожают врагам, а не тем, кого хотят иметь друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема", – сказал Кевер.

"Единственная "проблемная" страна в европейской семье, господин Кевер, – это Венгрия, которая блокирует любые реакции на зверства России в Украине. Официальному Будапешту стоит перестать кичиться своей людоедской позицией. Подобные заявления оставят вам не самое лучшее место в учебниках истории", – твитнул Подоляк.

Он подчеркнул, что "летописи не горят", и "время всегда показывает, кто есть кто".

"Российские палачи убивают, насилуют и уничтожают города. Президент Зеленский бьется за свой народ. Европа помогает и подает патроны. Венгрия сознательно обменивает души мертвых украинских детей за нефтяные пряники. Позор", – заявил Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Венгрия за время полномасштабной войны в Украине сделала несколько заявлений, которые критиковали украинские власти. Будапешт осуждает агрессию РФ, но не согласен разрешить поставки оружия через свою территорию и не намерен прекращать закупку энергоносителей в РФ.

После победы на парламентских выборах, которые состоялись 3 апреля, премьер Венгрии Виктор Орбан выразил особую благодарность венграм Закарпатья, а также заявил, что "такого количества противников" у его партии никогда не было, назвав среди противников Зеленского.

Кроме того, Венгрия была последней страной, которая блокировала шестой санкционный пакет ЕС против России.

Теги: война, Венгрия, учебники, Будапешт, история, советник, Владимир Зеленский, парламент, война России против Украины, Михаил Подоляк, критика, Ласло Кевер
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