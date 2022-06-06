Венгрия сознательно обменивает души мертвых украинских детей на нефтяные пряники – Подоляк

Кевер заявил 4 июня, что не припоминает из своих наблюдений за международной политикой, чтобы когда-то лидер нуждающейся в помощи страны так "поднимал голос против кого-то", как это делает президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь не только к официальному Будапешту, но и, например, к канцлеру Германии. "Обычно тот, кто нуждается в помощи, просит об этом вежливо – конечно, настойчиво, но просит, а не требует или угрожает. Угрожают врагам, а не тем, кого хотят иметь друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема", – сказал Кевер.

"Единственная "проблемная" страна в европейской семье, господин Кевер, – это Венгрия, которая блокирует любые реакции на зверства России в Украине. Официальному Будапешту стоит перестать кичиться своей людоедской позицией. Подобные заявления оставят вам не самое лучшее место в учебниках истории", – твитнул Подоляк.

Он подчеркнул, что "летописи не горят", и "время всегда показывает, кто есть кто".

"Российские палачи убивают, насилуют и уничтожают города. Президент Зеленский бьется за свой народ. Европа помогает и подает патроны. Венгрия сознательно обменивает души мертвых украинских детей за нефтяные пряники. Позор", – заявил Подоляк.

Але літописи не горять: час завжди показує, хто є хто. Російські кати вбивають, * валтують і знищують міста. Президент @ZelenskyyUa б’ється за свій народ. Європа допомагає й подає набої. Угорщина свідомо обмінює душі мертвих українських дітей за нафтові пряники. Ганьба. (2/2) — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 5, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)