Спикер МИД Украины: Ожидаем обнародования спикером парламента Венгрии справки о его психическом здоровье

"МИД Украины ожидает обнародования спикером парламента Венгрии Ласло Кевером справки о состоянии его психического здоровья. Дальнейшая оценка слов господина Кевера напрямую зависит от заключения, зафиксированного в справке. А если брать шире, то, к большому сожалению, венгерские политики настойчиво продолжают поливать грязью Украину и отбеливать преступления России. Такая позиция не удивляет, ведь исторически Венгрия уже не раз ориентировалась на сторону зла", – написал представитель МИД.

Кевер заявил в интервью, которое вышло 4 июня, что не припоминает из своих наблюдений за международной политикой, чтобы когда-то лидер нуждающейся в помощи страны так "поднимал голос против кого-то", как это делает Зеленский, обращаясь не только к официальному Будапешту, но и, например, к канцлеру Германии.

"Обычно тот, кто нуждается в помощи, просит об этом вежливо – конечно, настойчиво, но просит, а не требует или угрожает. Угрожают врагам, а не тем, кого хотят иметь друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема", – сказал Кевер.

Замглавы Офиса президента Украины Андрей Сибига в ответ назвал Кевера "недополитиком", а его высказывания – совершенно неприемлемыми.