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ПОЛИТИКА

Спикер МИД Украины: Ожидаем обнародования спикером парламента Венгрии справки о его психическом здоровье

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В МИД Украины ответили на заявление Кевера
В МИД Украины ответили на заявление Кевера
Фото: EPA

Министерство иностранных дел Украины хочет, чтобы спикер парламента Венгрии Ласло Кевер опубликовал справку о состоянии психического здоровья. Об этом заявил в Facebook 5 июня спикер МИД Украины Олег Николенко.

"МИД Украины ожидает обнародования спикером парламента Венгрии Ласло Кевером справки о состоянии его психического здоровья. Дальнейшая оценка слов господина Кевера напрямую зависит от заключения, зафиксированного в справке. А если брать шире, то, к большому сожалению, венгерские политики настойчиво продолжают поливать грязью Украину и отбеливать преступления России. Такая позиция не удивляет, ведь исторически Венгрия уже не раз ориентировалась на сторону зла", – написал представитель МИД.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/10226955831096992

Кевер заявил в интервью, которое вышло 4 июня, что не припоминает из своих наблюдений за международной политикой, чтобы когда-то лидер нуждающейся в помощи страны так "поднимал голос против кого-то", как это делает Зеленский, обращаясь не только к официальному Будапешту, но и, например, к канцлеру Германии.

"Обычно тот, кто нуждается в помощи, просит об этом вежливо – конечно, настойчиво, но просит, а не требует или угрожает. Угрожают врагам, а не тем, кого хотят иметь друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема", – сказал Кевер.

Замглавы Офиса президента Украины Андрей Сибига в ответ назвал Кевера "недополитиком", а его высказывания – совершенно неприемлемыми.

Контекст:

Венгрия за время полномасштабной войны в Украине сделала несколько заявлений, которые критиковали украинские власти. Будапешт осуждает агрессию РФ, но не согласен разрешить поставки оружия через свою территорию и не намерен прекращать закупку энергоносителей в РФ.

После победы на парламентских выборах, которые состоялись 3 апреля, премьер Венгрии Виктор Орбан выразил особую благодарность венграм Закарпатья, а также заявил, что "такого количества противников" у его партии никогда не было, назвав среди противников Зеленского.

Кроме того, Венгрия была последней страной, которая блокировала шестой санкционный пакет ЕС против России.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: МИД Украины, Венгрия, Владимир Зеленский, война России против Украины, Олег Николенко, Ласло Кевер
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