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ПОЛИТИКА

"Осла узнаешь по ушам, а дурака — по болтовне". В Офисе президента ответили на заявление спикера парламента Венгрии о Зеленском

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Сибига: Все граждане, проживающие в Украине, будут гордиться нашим государством, а такие "персоны", как Кевер, останутся на свалке истории
Сибига: Все граждане, проживающие в Украине, будут гордиться нашим государством, а такие "персоны", как Кевер, останутся на свалке истории
Фото: president.gov.ua

Замглавы Офиса президента Украины Андрей Сибига 5 июня в Facebook ответил на заявления спикера парламента Венгрии Ласло Кевера, который заявил о "психических проблемах" президента Украины Владимира Зеленского.

"Народ всегда мудр и знает веками, как отвечать на совершенно неприемлемые, дикие высказывания "недополитиков" вроде неуважаемого главы государственного собрания Венгрии: "Осла узнаешь по ушам, а дурака — по болтовне", "У короткого ума язык длинный". Обычно такие обострения происходят в определенные периоды года. С другой стороны, эпохальные события далеко не регионального характера наверняка тоже являются достаточным триггером для такой поросли "политиков", а если еще откликается изнутри фашистская ДНК... На этой волне хотелось бы услышать оценку политика о том, как венгерские фашисты сожгли заживо тысячи людей в черниговском селе Корюковка – одно из самых ужасных преступлений Второй мировой. Все венгерские солдаты-фашисты были "психически здоровы"?" – написал Сибига.

Он заявил, что Украина победит в войне против России.

"Все граждане, проживающие в Украине, будут гордиться нашим государством, а такие "персоны" останутся на свалке истории. В этом сомнений нет, разве что вспомнят как недоразумение, которое "подгавкивало" на президента Украины – президента страны героев, смелых и свободных людей. И венгерский мудрый народ будет всегда поддерживать дружеские отношения с украинским народом, в отличие от временных политиков", – добавил замглавы ОП.

https://www.facebook.com/andrij.sybiha.7/posts/549959353371117

Кевер заявил в интервью, которое вышло 4 июня, что не припоминает из своих наблюдений за международной политикой, чтобы когда-то лидер нуждающейся в помощи страны так "поднимал голос против кого-то", как это делает Зеленский, обращаясь не только к официальному Будапешту, но и, например, к канцлеру Германии. 

"Обычно тот, кто нуждается в помощи, просит об этом вежливо – конечно, настойчиво, но просит, а не требует или угрожает. Угрожают врагам, а не тем, кого хотят иметь друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема", – сказал Кевер.

Контекст:

Венгрия за время полномасштабной войны в Украине сделала несколько заявлений, которые критиковали украинские власти. Будапешт осуждает агрессию РФ, но не согласен разрешить поставки оружия через свою территорию и не намерен прекращать закупку энергоносителей в РФ.

После победы на парламентских выборах, которые состоялись 3 апреля, премьер Венгрии Виктор Орбан выразил особую благодарность венграм Закарпатья, а также заявил, что "такого количества противников" у его партии никогда не было, назвав среди противников Зеленского.

Кроме того, Венгрия была последней страной, которая блокировала шестой санкционный пакет ЕС против России.

Теги: Венгрия, Владимир Зеленский, война России против Украины, Андрей Сибига, Офис президента Украины
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