ГОРДОН
 
 
МИР

Спикер парламента Венгрии заявил о "психических проблемах" Зеленского

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кевер заявил, что Зеленский в слишком жестких выражениях просит мир о помощи Украине
Кевер заявил, что Зеленский в слишком жестких выражениях просит мир о помощи Украине
Скриншот: Hír TV / YоuTube

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер выразил мнение о "психических проблемах" у президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он жестко просит партнеров о поддержке. Об этом он заявил в интервью каналу Hír TV.

Кевер заявил, что не припоминает из своих наблюдений за международной политикой, чтобы когда-то лидер нуждающейся в помощи страны так "поднимал голос против кого-то", как это делает Зеленский, обращаясь не только к официальному Будапешту, но и, например, к канцлеру Германии.

"Обычно тот, кто нуждается в помощи, просит об этом вежливо – конечно, настойчиво, но просит, а не требует или угрожает. Угрожают врагам, а не тем, кого хотят иметь друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема", – сказал Кевер.

Спикер сказал также, что ожидает проблем для украинских венгров после войны и "нужно быть очень осторожными", чтобы не дошло до того, что венгерскому меньшинству придется совсем покинуть родину.

Контекст:

Венгрия за время полномасштабной войны в Украине сделала несколько заявлений, которые критиковали украинские власти. Будапешт осуждает агрессию РФ, но не согласен разрешить поставки оружия через свою территорию и не намерен прекращать закупку энергоносителей в РФ.

После победы на парламентских выборах, которые состоялись 3 апреля, премьер Венгрии Виктор Орбан выразил особую благодарность венграм Закарпатья, а также заявил, что "такого количества противников" у его партии никогда не было, назвав среди противников Зеленского.

Кроме того, Венгрия была последней страной, которая блокировала шестой санкционный пакет ЕС против России.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Венгрия, военная помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сегодня впервые в этом году попал в магазины с вещами". Кулеба сделал селфи в новой футболке с желто-синим принтом
"Сегодня впервые в этом году попал в магазины с вещами". Кулеба сделал селфи в новой футболке с желто-синим принтом
Шакира и Пике официально подтвердили слухи о расставании после 11 лет совместной жизни
Шакира и Пике официально подтвердили слухи о расставании после 11 лет совместной жизни
"Это то, о чем мечтаю! И так будет". Мозговая показала тату на руке в виде трезубца с мечом на фоне цветов и объяснила его значение
"Это то, о чем мечтаю! И так будет". Мозговая показала тату на руке в виде трезубца с мечом на фоне цветов и объяснила его значение
  "В бункере сдохло пуйло". Леся Никитюк вместе со Степаном Гигой спела о победе Украины над российскими оккупантами. Видео
  "В бункере сдохло пуйло". Леся Никитюк вместе со Степаном Гигой спела о победе Украины над российскими оккупантами. Видео
Бывший пресс-секретарь Зеленского вышла замуж. Фото
Бывший пресс-секретарь Зеленского вышла замуж. Фото
Metallica собрала $1 млн в поддержку Украины
Metallica собрала $1 млн в поддержку Украины
  Фагот: В Харькове были пророссийские настроения. У меня яркий пример – мой старший брат. С ним зарубы и до этого момента идут
  Фагот: В Харькове были пророссийские настроения. У меня яркий пример – мой старший брат. С ним зарубы и до этого момента идут
"В эту ужасную дату хочу, чтобы каждый из нас помолился за наших героев". Осадчая поблагодарила украинских защитников
"В эту ужасную дату хочу, чтобы каждый из нас помолился за наших героев". Осадчая поблагодарила украинских защитников
"Ты будешь самой лучшей мамой". Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Остин Грин показал беременную возлюбленную
"Ты будешь самой лучшей мамой". Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Остин Грин показал беременную возлюбленную
  Хлывнюк: Когда Pink Floyd предложила записать песню с моим вокалом, я офигел
  Хлывнюк: Когда Pink Floyd предложила записать песню с моим вокалом, я офигел G
Дмитрий ГОРДОН
Стало известно, где теперь намерена выступать замалчивающая российскую агрессию в Украине Ани Лорак
Стало известно, где теперь намерена выступать замалчивающая российскую агрессию в Украине Ани Лорак
"Мы больше не вместе". Валевская сообщила о разводе с мужем
"Мы больше не вместе". Валевская сообщила о разводе с мужем
Сенцов: Кровь убитых детей Бучи и изнасилованных женщин – на руках того Серебренникова, который говорит, что нужно помогать российским солдатам
Сенцов: Кровь убитых детей Бучи и изнасилованных женщин – на руках того Серебренникова, который говорит, что нужно помогать российским солдатам
  "Все СМИ писали мне на пять лет меньше. Мне казалось это важным". Полякова впервые озвучила свой настоящий возраст
  "Все СМИ писали мне на пять лет меньше. Мне казалось это важным". Полякова впервые озвучила свой настоящий возраст
Тринчер в купальнике похвасталась отдыхом в Буковеле
Тринчер в купальнике похвасталась отдыхом в Буковеле
"Главное, что мы вместе". Амадор Лопес показал свою маму
"Главное, что мы вместе". Амадор Лопес показал свою маму
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Фагот о Гребенщикове: Бородатое говно рассказывало, что в Крыму украинцев не видело, а теперь говорит, что это не мы. Какая лицемерная тварь (102093)
2
Суханов рассказал, как отреагировали близкие родственники из РФ, узнав, что его "бомбят рашисты" (77483)
3
Фагот: В Харькове были пророссийские настроения. У меня яркий пример – мой старший брат. С ним зарубы и до этого момента идут (37131)
4
"Символ всех бабищ Рашки". Дурнев показал, как выглядит победительница конкурса в аннексированном Крыму (33052)
5
"Должна быть уголовная ответственность". Денисенко заявила, что режиссером Байрак должна заняться СБУ (31689)
6
"Открыто поддерживает Россию в войне против Украины". В Стамбуле отменили концерт пианистки Лисицы (30361)
7
Арестович: Даже воевать мешает ненависть. Даже врагов нужно любить – так в них легче целиться (22628)
8
Беременная Maruv на инвалидной коляске засветилась в частной клинике Киева. Ее сопровождал муж. Фото (19324)
 
 
 
 