Любые уступки агрессору – путь к новой войне – постпред Украины при ООН

Если временно оккупированные территории Украины не будут освобождены – РФ превратит их в новые опорные пункты для очередных атак, отметил Кислица Фото: EPA

Такое мнение 6 июня в Нью-Йорке на заседании Совета Безопасности ООН, посвященного теме угроз сексуального насилия в контексте войны РФ против Украины, выразил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Мероприятие транслировалось на сайте ООН.

По словам Кислицы, если временно оккупированные территории Украины не будут освобождены – РФ превратит их в новые опорные пункты для очередных атак.

"Вряд ли найдется другая европейская нация, которая за столь короткий исторический период пережила бы столь глубокое опустошение большевиками – [советским диктатором Иосифом] Сталином – [лидером нацистской Германии Адольфом] Гитлером и, в конце концов, путлером (скорее всего, имеется ввиду президента РФ Владимира Путина. – "ГОРДОН"), – сказал постпред Украины при ООН. – Семьдесят семь лет назад человечество объединилось в своей борьбе вокруг уничтожения зла. Десятки миллионов жизней были положены на то, чтобы мы поняли, что умиротворение и уступки агрессору не работают. История имеет тенденцию повторяться, если уроки ее не усвоены".

Кислица добавил, что "путинская Россия должна быть побеждена во имя международного мира и безопасности".

"Ради украинского народа, который платит самую высокую цену. Ради людей во всем мире… и народа той России, которая должна вернуться в семью демократических народов после своей "депутинизации", – резюмировал Кислица.

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