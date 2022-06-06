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Любые уступки агрессору – путь к новой войне – постпред Украины при ООН

Если временно оккупированные территории Украины не будут освобождены РФ превратит их в новые опорные пункты для очередных атак, отметил Кислица
Если временно оккупированные территории Украины не будут освобождены – РФ превратит их в новые опорные пункты для очередных атак, отметил Кислица
Фото: EPA

Любые уступки, которые Украине советуют "некоторые доброжелатели" – путь к новой войне, с "таким же размахом насилия и ближе к западным границам".

Такое мнение 6 июня в Нью-Йорке на заседании Совета Безопасности ООН, посвященного теме угроз сексуального насилия в контексте войны РФ против Украины, выразил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Мероприятие транслировалось на сайте ООН.   

По словам Кислицы, если временно оккупированные территории Украины не будут освобождены – РФ превратит их в новые опорные пункты для очередных атак.

"Вряд ли найдется другая европейская нация, которая за столь короткий исторический период пережила бы столь глубокое опустошение большевиками – [советским диктатором Иосифом] Сталином – [лидером нацистской Германии Адольфом] Гитлером и, в конце концов, путлером (скорее всего, имеется ввиду президента РФ Владимира Путина. – "ГОРДОН"), – сказал постпред Украины при ООН. – Семьдесят семь лет назад человечество объединилось в своей борьбе вокруг уничтожения зла. Десятки миллионов жизней были положены на то, чтобы мы поняли, что умиротворение и уступки агрессору не работают. История имеет тенденцию повторяться, если уроки ее не усвоены".

Кислица добавил, что "путинская Россия должна быть побеждена во имя международного мира и безопасности".

"Ради украинского народа, который платит самую высокую цену. Ради людей во всем мире… и народа той России, которая должна вернуться в семью демократических народов после своей "депутинизации", – резюмировал Кислица.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По состоянию на 6 июня российские оккупанты временно захватили часть территорий Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что ряд политиков из Европы предлагали Украине пойти на уступки по суверенитету, чтобы "сохранить лицо" Путину. "Любая уступка РФ будет означать "Минск-3", а следовательно, отложенную войну... Мы на это сознательно не пойдем в любом виде", – подчеркивал он.

Помимо этого, американская газета The New York Times в редакционной статье "Война в Украине усложняется, а Америка не готова", опубликованной 19 мая, выразила мнение, что Украине для достижения мира в войне с РФ придется "принимать болезненные территориальные решения".

Аналогичное мнение во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) 23 мая выразил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Он считает, что Украина должна быть готова уступить часть своей территории России в ходе мирных переговоров по прекращению войны.

Президент США Джо Байден написал в колонке для The New York Times, которая была опубликовала 31 мая, что не будет давить на власти Украины, чтобы они пошли на территориальные уступки России. Он отметил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о готовности говорить с Путиным и еще в марте призывал главу Кремля "своими ногами выходить оттуда, где он там есть", и прийти на встречу в любую точку мира, кроме Украины, России и Беларуси.

Теги: Россия, Украина, ООН, захват, оккупация, Нью-Йорк, Совет Безопасности ООН, Сергей Кислица, история, война России против Украины, суверенитет, границы, российские оккупанты
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