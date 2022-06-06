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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Совбез ООН снова соберется из-за войны РФ против Украины: обсудят сексуальное насилие

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В Совбезе ООН пройдет очередное заседание из-за войны РФ против Украины
В Совбезе ООН пройдет очередное заседание из-за войны РФ против Украины
Фото: EPA

Совет безопасности ООН в понедельник, 6 июня, проведет заседание, посвященное войне в Украине. Об этом сообщали 1 июня на сайте ООН.

Темой заседания станет "угроза сексуального насилия в контексте этого конфликта", сказал представитель Албании, которая сейчас председательствует в Совбезе, Ферит Ходжа. 

Он отметил, что ситуация в Украине будет оставаться актуальной для Совбеза в течение всего месяца. "Мы будем встречаться так часто, как этого требует ситуация на местах", – сказал Ходжа.

На заседании выступит постоянный представитель при ООН Сергей Кислица, сообщил "Укринформ" со ссылкой на секретариат Совбеза. 

В ходе мероприятия с докладом выступит замгенсека ООН – специальная представительница по вопросам сексуального насилия в ходе военных конфликтов Прамила Паттен, а также представители гражданского общества Украины и США.

На заседание приглашен глава Европейского Совета Шарль Мишель.

Согласно программе на сайте ООН, заседание начнется в 10.00 по восточноамериканскому времени (в 17.00 по Киеву).

Контекст:

О половых преступлениях российской армии против мирного населения неоднократно заявляли в Офисе президента Украины и офисе украинского омбудсмена. 

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта сообщила о первом подозрении оккупанту за изнасилование в Украине. 30 мая она сказала, что первое дело об изнасиловании во время войны передано в суд.  

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.

Украинские власти заявили, что будут добиваться привлечения РФ к ответственности за военные преступления. Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля пообещал, что Украина "достанет каждого" военного преступника из РФ.

Теги: ООН, изнасилование, Совет Безопасности ООН, Сергей Кислица, война России против Украины, сексуальное насилие, насилие
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