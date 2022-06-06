Совбез ООН снова соберется из-за войны РФ против Украины: обсудят сексуальное насилие

Темой заседания станет "угроза сексуального насилия в контексте этого конфликта", сказал представитель Албании, которая сейчас председательствует в Совбезе, Ферит Ходжа.

Он отметил, что ситуация в Украине будет оставаться актуальной для Совбеза в течение всего месяца. "Мы будем встречаться так часто, как этого требует ситуация на местах", – сказал Ходжа.

На заседании выступит постоянный представитель при ООН Сергей Кислица, сообщил "Укринформ" со ссылкой на секретариат Совбеза.

В ходе мероприятия с докладом выступит замгенсека ООН – специальная представительница по вопросам сексуального насилия в ходе военных конфликтов Прамила Паттен, а также представители гражданского общества Украины и США.

На заседание приглашен глава Европейского Совета Шарль Мишель.

Согласно программе на сайте ООН, заседание начнется в 10.00 по восточноамериканскому времени (в 17.00 по Киеву).