Полиция Киевской области собирает доказательства сексуального насилия российских оккупантов

Полицейские и психологи объясняют жителям, как и куда следует обратиться за помощью Фото: kyiv.npu.gov.ua

Группу создали в апреле этого года из представителей полиции Киева и области, а также с привлечением психолога. Основной ее задачей является выявление лиц, нуждающихся в комплексной помощи из-за пережитого сексуального насилия от российских военных.

Каждый день правоохранители отрабатывают населенные пункты, общаются с жителями и документируют любую информацию о преступлениях на сексуальной почве. Специалисты в составе группы имеют опыт работы с потерпевшими от насилия, в том числе с детьми. Полицейские и психологи объясняют жителям, как и куда следует обратиться за помощью.

В полиции отметили, что пострадавшим от действий российских военных или тем, кто стал очевидцами насилия сексуального характера, следует обратиться в группу по телефону +380 93 164 1661 или на спецлинию 102.

Война России против Украины. Главное (обновляется)