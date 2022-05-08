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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Полиция Киевской области собирает доказательства сексуального насилия российских оккупантов

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Полицейские и психологи объясняют жителям, как и куда следует обратиться за помощью
Полицейские и психологи объясняют жителям, как и куда следует обратиться за помощью
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киевской области работает специальная мобильная группа правоохранителей, которая документирует факты сексуального насилия российских оккупантов. Об этом сообщила 6 мая пресс-центр полиции Киева.

Группу создали в апреле этого года из представителей полиции Киева и области, а также с привлечением психолога. Основной ее задачей является выявление лиц, нуждающихся в комплексной помощи из-за пережитого сексуального насилия от российских военных.

Каждый день правоохранители отрабатывают населенные пункты, общаются с жителями и документируют любую информацию о преступлениях на сексуальной почве. Специалисты в составе группы имеют опыт работы с потерпевшими от насилия, в том числе с детьми. Полицейские и психологи объясняют жителям, как и куда следует обратиться за помощью.

В полиции отметили, что пострадавшим от действий российских военных или тем, кто стал очевидцами насилия сексуального характера, следует обратиться в группу по телефону +380 93 164 1661 или на спецлинию 102.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала вторжения российских войск офис омбудсмена получает жалобы с информацией о половых преступлениях россиян на оккупированных украинских территориях. О таких преступлениях 17 марта сообщали и в Офисе президента Украины.

По данным омбудсмена Людмилы Денисовой, среди изнасилованных жителей Киевской области есть дети, в том числе 14-летняя девочка, которая после насилия забеременела. Президент Украины Владимир Зеленский среди пострадавших от таких действий оккупантов называл даже младенца. Он обещал, что Украина установит личности этих российских оккупантов. "Мы установим полную правду обо всех этих извергах. Сколько бы времени и усилий для этого ни понадобилось, мы найдем всех", – заявил президент.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта сообщила о первом подозрении оккупанту за изнасилование в Украине. Всего, по ее словам, зарегистрировано около 5 тыс. военных преступлений РФ.

Правозащитная организация Human Rights Watch 3 апреля обнародовала информацию о ряде преступлений российской армии на оккупированных территориях, факты изнасилований подтвердились.

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, полиция, изнасилование, Киевская область, сексуальное насилие, российские оккупанты
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