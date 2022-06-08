IBM окончательно уходит из России – гендиректор компании

"Поскольку последствия войны продолжают нарастать, а неопределенность в отношении ее долгосрочных последствий растет, мы приняли решение о планомерном сворачивании бизнеса IBM в России", – заявил Кришна.
Он добавил, что компания считает этот шаг правильным, необходимым и естественным после приостановки бизнеса в РФ в марте 2022-го.
Кришна поддержал российских сотрудников, для которых подобное решение компании – "неприятная новость". Топ-менеджер заверил, что IBM будет и впредь поддерживать их. Он также добавил, что компания уже несколько месяцев заботится о безопасности сотрудников IBM и их семей "в пострадавших регионах".
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров приветствовал решение IBM.
"Ведущие технологические компании продолжают покидать Россию, оставляя ее один на один с собственной злобой, невежеством и безнадежностью", – написал он в Telegram.
IBM, один из крупнейших мировых производителей всех видов компьютеров и программного обеспечения, с 3 марта не предоставляет услуги и не продает товары и технологии в России. Арвинд Кришна 5 марта заявил, что компания осуждает развязанную Россией войну в Украине.
10 мая Кришна заявил в комментарии Reuters, что не знает, как долго IBM сможет платить зарплату своим сотрудникам в России в условиях ужесточения санкций против РФ. Гендиректор упомянул о "нескольких сотнях" российских сотрудников компании.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину прекратили поставки в РФ либо объявили об уходе из страны-оккупанта десятки крупнейших технологических компаний, в частности, Apple, Microsoft, Intel, AMD, Sаmsung, Hewlett Packard и другие.