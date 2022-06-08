IBM окончательно уходит из России – гендиректор компании

Компания IBM начала процесс вывода своего бизнеса из России Фото: EPA

"Поскольку последствия войны продолжают нарастать, а неопределенность в отношении ее долгосрочных последствий растет, мы приняли решение о планомерном сворачивании бизнеса IBM в России", – заявил Кришна.

Он добавил, что компания считает этот шаг правильным, необходимым и естественным после приостановки бизнеса в РФ в марте 2022-го.

Кришна поддержал российских сотрудников, для которых подобное решение компании – "неприятная новость". Топ-менеджер заверил, что IBM будет и впредь поддерживать их. Он также добавил, что компания уже несколько месяцев заботится о безопасности сотрудников IBM и их семей "в пострадавших регионах".

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров приветствовал решение IBM.

"Ведущие технологические компании продолжают покидать Россию, оставляя ее один на один с собственной злобой, невежеством и безнадежностью", – написал он в Telegram.