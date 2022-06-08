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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лавров заявил, что возобновление переговоров после отвода войск РФ на линию 24 февраля – это "несерьезный подход"

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Лавров утверждает, что "Зеленский хочет встречи ради встречи" и у него "семь пятниц на неделе"
Лавров утверждает, что "Зеленский хочет встречи ради встречи" и у него "семь пятниц на неделе"
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что для встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным нужно сначала возобновить переговорный процесс на уровне делегаций.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Турции, трансляцию вел RT.

Лавров утверждает, что "Зеленский хочет встречи ради встречи" и у него "семь пятниц на неделе". 

"Он заявлял уже неоднократно, что возобновит переговоры, только если русские уберут свой контингент на линию 24 февраля. Это абсолютно несерьезный подход, к тому же полностью противоречащий инициативам, которые украинская делегация выдвигала в Стамбуле 29 марта", – сказал Лавров. 

По утверждению главы МИД РФ, "такие метания" он наблюдает "ежедневно по несколько раз". 

"Исходим из того, что сначала нужно, чтобы переговорные команды возобновили работу. Мяч на стороне украинцев уже почти два месяца – с середины апреля", – добавил Лавров.

Он сказал, что РФ передала Украине свое "видение очередного варианта" проекта договора в середине апреля, но не получила обратных реакций, и в очередной раз повторил утверждение, что цели войны России против Украины "всем хорошо известны и будут достигнуты". Войну он, как и другие российские официальные лица, называет "спецоперацией". 

Контекст:

Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера и востока.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. Сейчас переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать.

В ОП подчеркивали, что прекращение огня без отвода российских войск недопустимо, так как приведет только к тому, что РФ продолжит контролировать часть территорий Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что не верит в возможную договоренность с Россией о режиме прекращения огня, так как РФ не стремится к миру, а возможную паузу в военных действиях использует для накопления сил.

Зеленский неоднократно говорил о готовности говорить с Путиным и еще в марте призывал главу Кремля "своими ногами выходить оттуда, где он там есть", и прийти на встречу в любую точку мира, кроме Украины, России и Беларуси.

Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Турция, Сергей Лавров, переговоры, Владимир Зеленский
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