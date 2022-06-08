Лавров заявил, что возобновление переговоров после отвода войск РФ на линию 24 февраля – это "несерьезный подход"

Лавров утверждает, что "Зеленский хочет встречи ради встречи" и у него "семь пятниц на неделе" Фото: ЕРА

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Турции, трансляцию вел RT.

Лавров утверждает, что "Зеленский хочет встречи ради встречи" и у него "семь пятниц на неделе".

"Он заявлял уже неоднократно, что возобновит переговоры, только если русские уберут свой контингент на линию 24 февраля. Это абсолютно несерьезный подход, к тому же полностью противоречащий инициативам, которые украинская делегация выдвигала в Стамбуле 29 марта", – сказал Лавров.

По утверждению главы МИД РФ, "такие метания" он наблюдает "ежедневно по несколько раз".

"Исходим из того, что сначала нужно, чтобы переговорные команды возобновили работу. Мяч на стороне украинцев уже почти два месяца – с середины апреля", – добавил Лавров.

Он сказал, что РФ передала Украине свое "видение очередного варианта" проекта договора в середине апреля, но не получила обратных реакций, и в очередной раз повторил утверждение, что цели войны России против Украины "всем хорошо известны и будут достигнуты". Войну он, как и другие российские официальные лица, называет "спецоперацией".