"Кто гарантирует, что Россия выполнит обещанное?" Зеленский ответил на вопрос о переговорах без участия Украины

Журналистка отметила, что политики уже обсуждают "прекращение огня без привлечения Украины", и спросила президента Украины, готов ли он принять эти инициативы.
"Как можно прекратить огонь на территории Украины без позиции народа этого государства и без позиции лидера этого государства? Выглядит очень странно. Я считаю, что некоторые лидеры хотят считать себя лидерами, но чтобы быть лидером, нужно не считать себя лидером, а вести себя, как лидеры", – сказал Зеленский.
По его словам, чтобы договариваться о каком-то результате, нужно иметь на него влияние.
"Кроме слов, покажи, пожалуйста, что конкретно ты можешь сделать. Дай большую помощь оружием, посади за стол переговоров [президента России Владимира] Путина рядом с Украиной, Россию рядом с Украиной – можешь сидеть за этим столом и влиять на то, чтобы не только простые слова о том, что "давайте прекратим огонь", – подчеркнул Зеленский.
Он задал ряд вопросов, ответ на которые нужно, по его мнению, получить в таком случае.
"Огонь прекратим на каких условиях? С какой стороны? У меня – миллион вопросов. Кто будет гарантировать, что Россия будет выполнять то, что пообещала? У меня ответов сегодня – ноль. Я пока не вижу такой конфигурации, которая может заставить Россию остановить эту войну. Я не вижу, почему они должны ее останавливать", – считает президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера и востока.
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. Сейчас переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать.
В ОП подчеркивали, что прекращение огня без отвода российских войск недопустимо, так как приведет только к тому, что РФ продолжит контролировать часть территорий Украины.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что не верит в возможную договоренность с Россией о режиме прекращения огня, так как РФ не стремится к миру, а возможную паузу в военных действиях использует для накопления сил.
Зеленский неоднократно говорил о готовности говорить с Путиным и еще в марте призывал главу Кремля "своими ногами выходить оттуда, где он там есть", и прийти на встречу в любую точку мира, кроме Украины, России и Беларуси.
Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.
В июне канал CNN сообщил, что официальные лица США в последние недели регулярно встречаются со своими европейскими коллегами, чтобы обсудить возможные условия прекращения огня и достижения мира. Телекомпания отметила, что Украина не принимает непосредственного участия в этих дискуссиях, несмотря на обязательства США – "ничего об Украине без Украины".