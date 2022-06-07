"Кто гарантирует, что Россия выполнит обещанное?" Зеленский ответил на вопрос о переговорах без участия Украины

Журналистка отметила, что политики уже обсуждают "прекращение огня без привлечения Украины", и спросила президента Украины, готов ли он принять эти инициативы.

"Как можно прекратить огонь на территории Украины без позиции народа этого государства и без позиции лидера этого государства? Выглядит очень странно. Я считаю, что некоторые лидеры хотят считать себя лидерами, но чтобы быть лидером, нужно не считать себя лидером, а вести себя, как лидеры", – сказал Зеленский.

По его словам, чтобы договариваться о каком-то результате, нужно иметь на него влияние.

"Кроме слов, покажи, пожалуйста, что конкретно ты можешь сделать. Дай большую помощь оружием, посади за стол переговоров [президента России Владимира] Путина рядом с Украиной, Россию рядом с Украиной – можешь сидеть за этим столом и влиять на то, чтобы не только простые слова о том, что "давайте прекратим огонь", – подчеркнул Зеленский.

Он задал ряд вопросов, ответ на которые нужно, по его мнению, получить в таком случае.

"Огонь прекратим на каких условиях? С какой стороны? У меня – миллион вопросов. Кто будет гарантировать, что Россия будет выполнять то, что пообещала? У меня ответов сегодня – ноль. Я пока не вижу такой конфигурации, которая может заставить Россию остановить эту войну. Я не вижу, почему они должны ее останавливать", – считает президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)