Зеленский ответил на призыв Макрона не унижать Россию: Восемь лет они убивают наших людей – о чем мы говорим?

Зеленский подчеркнул, что Макрон (на фото) разбирается в деталях всех договоренностей с Россией Фото: ЕРА

В опубликованном 3 июня интервью французским СМИ Макрон заявлял, что не следует унижать Россию, чтобы можно было найти дипломатический выход из войны РФ против Украины.

"Я не совсем понимаю, что такое унижение России. России какой? Мы говорим о многих годах. Про что? О том, что эти все многие годы (больше восьми лет) они убивали наших людей. О чем мы говорим?", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что как один из участников "нормандской четверки" Макрон "глубоко понимает процесс".

"Он прекрасно разбирается в деталях всех договоренностей, которые были с Россией. [...] Невыполнение этих договоренностей, постоянные срывы введения режима прекращения огня, срывы обмена пленными – о каких унижениях мы говорим?" – спросил президент Украины.

Он заявил, что не считает, что унижают Украину, "потому что это слабая позиция".

"Нас никто не унижает, нас – убивают. Поэтому мы в ответ также не собираемся никого унижать, мы будем отвечать тем же инструментом", – подчеркнул Зеленский.

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