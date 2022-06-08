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Зеленский ответил на призыв Макрона не унижать Россию: Восемь лет они убивают наших людей – о чем мы говорим?

Зеленский подчеркнул, что Макрон (на фото) разбирается в деталях всех договоренностей с Россией
Зеленский подчеркнул, что Макрон (на фото) разбирается в деталях всех договоренностей с Россией
Фото: ЕРА

В интервью Financial Times президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает призыва президента Франции Эммануэля Макрона "не унижать Россию". Ролик опубликован 7 июня в Fаcebook Офиса президента Украины.

В опубликованном 3 июня интервью французским СМИ Макрон заявлял, что не следует унижать Россиючтобы можно было найти дипломатический выход из войны РФ против Украины.

"Я не совсем понимаю, что такое унижение России. России какой? Мы говорим о многих годах. Про что? О том, что эти все многие годы (больше восьми лет) они убивали наших людей. О чем мы говорим?", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что как один из участников "нормандской четверки" Макрон "глубоко понимает процесс".

"Он прекрасно разбирается в деталях всех договоренностей, которые были с Россией. [...] Невыполнение этих договоренностей, постоянные срывы введения режима прекращения огня, срывы обмена пленными – о каких унижениях мы говорим?" – спросил президент Украины.

Он заявил, что не считает, что унижают Украину, "потому что это слабая позиция".

"Нас никто не унижает, нас – убивают. Поэтому мы в ответ также не собираемся никого унижать, мы будем отвечать тем же инструментом", – подчеркнул Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1062073154686831/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Зеленский в мае, говоря об усилиях Макрона в прекращении войны РФ против Украины, заявил, что "предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по нашему суверенитету, ради того, чтобы сохранить лицо президенту Путину, не очень корректно со стороны тех или иных лидеров". В команде Макрона заверили, что президент Франции не предлагал Украине пойти на территориальные уступки.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что такие предложения делал не только Макрон, но и другие "люди из европейского политического сообщества".

Le Figaro писало в начале мая, что с декабря 2021 года Макрон и Путин разговаривали "почти 20 раз".

Теги: Россия, война, переговоры, нормандский формат, Владимир Зеленский, война России против Украины, дипломаты, Эммануэль Макрон, унижения
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