Призывы не унижать Россию могут унизить Францию – Кулеба

Кулеба: Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить Россию на место Фото: EPA

"Призывы избегать унижения России могут только унизить Францию и любую другую страну, которая к этому призывает. Потому что это Россия унижает себя. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить Россию на место. Это принесет мир и спасет жизни", – заявил Кулеба.

Calls to avoid humiliation of Russia can only humiliate France and every other country that would call for it. Because it is Russia that humiliates itself. We all better focus on how to put Russia in its place. This will bring peace and save lives. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 4, 2022

В опубликованном накануне интервью французским СМИ Макрон заявил, что не следует унижать Россию, чтобы, когда боевые действия в Украине прекратятся, можно было найти дипломатическое решение.

Война России против Украины. Главное (обновляется)