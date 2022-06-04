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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Призывы не унижать Россию могут унизить Францию – Кулеба

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Кулеба: Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить Россию на место
Кулеба: Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить Россию на место
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал призыв президента Франции Эммануэля Макрона "не унижать РФ" в связи с войной против Украины унизительным для самой Франции и других стран, от имени которых звучат подобные высказывания. Об этом он написал в Twitter.

"Призывы избегать унижения России могут только унизить Францию и любую другую страну, которая к этому призывает. Потому что это Россия унижает себя. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить Россию на место. Это принесет мир и спасет жизни", – заявил Кулеба.

В опубликованном накануне интервью французским СМИ Макрон заявил, что не следует унижать Россию, чтобы, когда боевые действия в Украине прекратятся, можно было найти дипломатическое решение.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Макрон считает, что Франция может стать посредником между Россией и Украиной. Он пытался поддерживать диалог с президентом РФ Владимиром Путиным на протяжении последних месяцев, несмотря на то, что его позицию неоднократно критиковали другие европейские политики, рассматривая ее как подрыв усилий по давлению на Путина.

Le Figaro писало в начале мая, что с декабря 2021 года Макрон и Путин разговаривали "почти 20 раз".

Очередной разговор с Путиным состоялся 28 мая – его Макрон провел совместно с канцлером Германии Олафом Шольцом, и беседа длилась 80 минут.

Президент Владимир Зеленский в мае, говоря об усилиях Макрона в прекращении войны РФ против Украины, заявил, что "предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по нашему суверенитету, ради того, чтобы сохранить лицо президенту Путину, не очень корректно со стороны тех или иных лидеров". В команде Макрона заверили, что президент Франции не предлагал Украине пойти на территориальные уступки.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что такие предложения делал не только Макрон, но и другие "люди из европейского политического сообщества".

Франция поддерживает Украину в военном и финансовом плане, но с начала полномасштабной войны Макрон, как и Шольц, не был в Киеве, в отличие от ряда лидеров ЕС, хотя заявлял, что не исключает такой поездки30 мая Украину посетила Катрин Колонна, глава МИД Франции.

Теги: Россия, Франция, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, Эммануэль Макрон
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