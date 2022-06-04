Франция усилит помощь Украине – глава МИД

Колонна: Во время моей недавней поездки в Украину я передала послание дружбы и восхищения Украине и украинскому народу Фото: EPA

"Прошло 100 дней с тех пор, как Россия начала свою агрессию против Украины и ее народа. В течение 100 дней Россия непрерывно и без разбора обстреливала украинские Вооруженные силы и гражданское население. Франция солидарна с трудностями, выпавшими на долю украинского народа. Именно с 2014 года, незаконной аннексии Крыма и начала конфликта на Донбассе, а не только с 24 февраля", – заявила она.

Колонна подчеркнула, что зверства российских военных, совершенные в Украине, не могут быть безнаказанными.

"Во время моей недавней поездки в Украину я передала послание дружбы и восхищения Украине и украинскому народу. Я напомнила о непоколебимой поддержке Францией суверенитета и территориальной целостности Украины. Это выражается, в частности, в гуманитарной, экономической, финансовой, дипломатической и военной помощи, которую Франция предоставляет Украине и которую мы решили усилить и продолжать в долгосрочной перспективе. В общей сложности $2 млрд помощи уже объявлены президентом республики, что делает Францию одним из самых первых международных сторонников Украины", – сказала министр.

Она заявила, что Украина борется за свой суверенитет и территориальную целостность и Франция вместе с другими государствами должны и впредь "делать цену продолжающейся агрессии невыносимой для России".

"Франция продолжает призывать Россию соблюдать свои международные обязательства, прекратить агрессию и вывести свои вооруженные силы", – добавила Колонна.

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