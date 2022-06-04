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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Франция усилит помощь Украине – глава МИД

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Колонна: Во время моей недавней поездки в Украину я передала послание дружбы и восхищения Украине и украинскому народу
Колонна: Во время моей недавней поездки в Украину я передала послание дружбы и восхищения Украине и украинскому народу
Фото: EPA

Франция решила усилить помощь Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в заявлении, посвященном 100 дням полномасштабной войны РФ против Украины, которое было опубликовано на сайте МИД Франции 3 июня.

"Прошло 100 дней с тех пор, как Россия начала свою агрессию против Украины и ее народа. В течение 100 дней Россия непрерывно и без разбора обстреливала украинские Вооруженные силы и гражданское население. Франция солидарна с трудностями, выпавшими на долю украинского народа. Именно с 2014 года, незаконной аннексии Крыма и начала конфликта на Донбассе, а не только с 24 февраля", – заявила она.

Колонна подчеркнула, что зверства российских военных, совершенные в Украине, не могут быть безнаказанными.

"Во время моей недавней поездки в Украину я передала послание дружбы и восхищения Украине и украинскому народу. Я напомнила о непоколебимой поддержке Францией суверенитета и территориальной целостности Украины. Это выражается, в частности, в гуманитарной, экономической, финансовой, дипломатической и военной помощи, которую Франция предоставляет Украине и которую мы решили усилить и продолжать в долгосрочной перспективе. В общей сложности $2 млрд помощи уже объявлены президентом республики, что делает Францию одним из самых первых международных сторонников Украины", – сказала министр.

Она заявила, что Украина борется за свой суверенитет и территориальную целостность и Франция вместе с другими государствами должны и впредь "делать цену продолжающейся агрессии невыносимой для России".

"Франция продолжает призывать Россию соблюдать свои международные обязательства, прекратить агрессию и вывести свои вооруженные силы", – добавила Колонна.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Колонна возглавила МИД Франции 20 мая. На этом посту она сменила Жана-Ива Ле Дриана.

По итогам первого телефонного разговора с Колонной, Кулеба отметил в Twitter 26 мая, что Франция продолжает поддержку Украины. "Мы согласились с необходимостью усиления санкционного давления на РФ, включая нефтяное эмбарго, и обсудили предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС", – написал глава украинского МИД.

30 мая Колонна посетила Украину. Это был первый ее зарубежный визит на новой должности.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Франция, МИД Франции, помощь, война России против Украины, Катрин Колонна
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