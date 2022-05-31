"Обсудили определяющие для победы Украины вопросы". Зеленский встретился с главой МИД Франции

Зеленский выразил благодарность французской стороне за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
"Собеседники обсудили определяющие для победы нашей страны вопросы: помощь в вооружении, усиление санкций и приближение нашего государства к членству в ЕС. Отдельное внимание было уделено проблематике разблокирования украинских портов с целью предотвращения глобального продовольственного кризиса", – говорится в сообщении.
Президент подчеркнул, что Киев рассчитывает на поддержку Франции при рассмотрении в июне вопроса о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС и участие Парижа в послевоенном восстановлении украинских городов и сел.
Помимо этого, Зеленский призывал французских партнеров не поддаваться на "продовольственный шантаж" России, цель которого – добиться послабления санкций.
Колонна прибыла с визитом в Украину 30 мая. Она посетила освобожденную в начале апреля от российских оккупантов Бучу под Киевом.
В ходе брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой Колонна анонсировала новые поставки Украине САУ Caesar, а также заявила, что Франция поддерживает ускоренную процедуру получения Украиной статуса кандидата в члены ЕС.
По словам Колонны, Франция готова взять на себя роль посредника в открытом диалоге Украины с Россией о прекращении войны, когда эти переговоры понадобятся.