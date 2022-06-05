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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пока кто-то просит "не унижать Россию", Кремль прибегает к новым коварным атакам – Подоляк

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Подоляк: Сегодняшние ракетные удары по Киеву имеют только одну цель убить как можно больше украинцев
Подоляк: Сегодняшние ракетные удары по Киеву имеют только одну цель – убить как можно больше украинцев
Фото: president.gov.ua

Каждый акт терроризма со стороны России должен получать жесткий ответ от европейских государств. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter 5 июня.

Он напомнил, что сегодня оккупанты снова обстреляли Киев.

"Пока кто-то просит "не унижать Россию", Кремль прибегает к новым коварным атакам. Сегодняшние ракетные удары по Киеву имеют только одну цель – убить как можно больше украинцев. Каждый такой акт терроризма должен получать жесткий ответ от европейских столиц – новые санкции, большее оружие", – написал Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В опубликованном 3 июня интервью французским СМИ президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что не следует унижать Россию, чтобы когда боевые действия в Украине прекратятся, можно было найти дипломатическое решение.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, обстрелы, война России против Украины, Эммануэль Макрон, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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