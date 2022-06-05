Пока кто-то просит "не унижать Россию", Кремль прибегает к новым коварным атакам – Подоляк

Подоляк: Сегодняшние ракетные удары по Киеву имеют только одну цель – убить как можно больше украинцев Фото: president.gov.ua

Он напомнил, что сегодня оккупанты снова обстреляли Киев.

"Пока кто-то просит "не унижать Россию", Кремль прибегает к новым коварным атакам. Сегодняшние ракетные удары по Киеву имеют только одну цель – убить как можно больше украинцев. Каждый такой акт терроризма должен получать жесткий ответ от европейских столиц – новые санкции, большее оружие", – написал Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Поки хтось просить «не принижувати * », Кремль вдається до нових підступних атак. Сьогоднішні ракетні удари по Києву мають лише одну мету – вбити якомога більше * . Кожен такий акт тероризму має отримувати жорстку відповідь від європейських столиць – нові санкції, більше зброї. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 5, 2022

В опубликованном 3 июня интервью французским СМИ президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что не следует унижать Россию, чтобы когда боевые действия в Украине прекратятся, можно было найти дипломатическое решение.