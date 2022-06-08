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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Россия по-прежнему нацелена на войну, а не на дипломатию". Кулеба отреагировал на заявление Лаврова

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Кулеба: Путь России к столу переговоров лежит через поражения на поле боя
Кулеба: Путь России к столу переговоров лежит через поражения на поле боя
Фото: EPA

Реакция РФ на требование президента Украины Владимира Зеленского отвести войска доказывает, что Москва по-прежнему предпочитает агрессию ведению переговоров, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он написал в Twitter.

"Россия говорит, что требование президента Владимира Зеленского отступить за линию 24 февраля является "несерьезным". Это доказывает, что Россия по-прежнему нацелена на войну, а не на дипломатию, и посылает миру четкий сигнал: путь России к столу переговоров лежит через поражения на поле боя", – написал министр. 

Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня назвал "несерьезным подходом" озвученное Зеленским требование для начала переговоров отвести российские войска как минимум на позиции до 24 февраля.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ захватила часть Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей, продвинулась в Донецкой и Луганской. 

21 мая Зеленский говорил, что будет считать победой выход на позиции до 24 февраля.  "Выйти на эту линию разграничения, временную линию – это будет победой. Я уверен, что будет победа. Это будет говорить о том, что они нас не захватили и мы отстояли нашу землю", – говорил Зеленский. После этого, по его словам, можно будет переходить ко второй части процесса деоккупации территорий – за столом переговоров.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. Сейчас переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, поясняли в Офисе президента.

В ОП считают прекращение огня без отвода российских войск недопустимым, так как оно приведет только к тому, что РФ продолжит контролировать часть территорий Украины.

Теги: Сергей Лавров, переговоры, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, война России против Украины
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