"Россия по-прежнему нацелена на войну, а не на дипломатию". Кулеба отреагировал на заявление Лаврова

Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня назвал "несерьезным подходом" озвученное Зеленским требование для начала переговоров отвести российские войска как минимум на позиции до 24 февраля.
"Россия говорит, что требование президента Владимира Зеленского отступить за линию 24 февраля является "несерьезным". Это доказывает, что Россия по-прежнему нацелена на войну, а не на дипломатию, и посылает миру четкий сигнал: путь России к столу переговоров лежит через поражения на поле боя", – написал министр.
Russia says President @ZelenskyyUa’s demand for them to withdraw behind the February 24th line is ‘not serious’. This proves Russia remains focused on war, not diplomacy, and sends a clear message to the world: Russia’s path to negotiating table lays through battleground defeats.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 8, 2022
Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня назвал "несерьезным подходом" озвученное Зеленским требование для начала переговоров отвести российские войска как минимум на позиции до 24 февраля.
После полномасштабного вторжения РФ захватила часть Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей, продвинулась в Донецкой и Луганской.
21 мая Зеленский говорил, что будет считать победой выход на позиции до 24 февраля. "Выйти на эту линию разграничения, временную линию – это будет победой. Я уверен, что будет победа. Это будет говорить о том, что они нас не захватили и мы отстояли нашу землю", – говорил Зеленский. После этого, по его словам, можно будет переходить ко второй части процесса деоккупации территорий – за столом переговоров.
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. Сейчас переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, поясняли в Офисе президента.
В ОП считают прекращение огня без отвода российских войск недопустимым, так как оно приведет только к тому, что РФ продолжит контролировать часть территорий Украины.