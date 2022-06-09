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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина приложит максимальные усилия для освобождения всех пленных военнослужащих ВСУ, в том числе иностранцев – МИД

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Все военнослужащие ВСУ, попадающие в плен врага, пользуются правами военнопленных, отметили в МИД Украины
Все военнослужащие ВСУ, попадающие в плен врага, пользуются правами военнопленных, отметили в МИД Украины
Фото: depositphotos.com

Правительство Украины продолжит прилагать максимальные усилия для освобождения всех защитников страны, в том числе граждан других государств, воюющих в составе ВСУ.

Об этом 9 июня сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, его цитируют "Интерфакс-Украина" и "РБК-Украина".

"Согласно международному гуманитарному праву, на них распространяется правовой статус комбатантов. Все военнослужащие ВСУ, попадающие в плен врага, пользуются правами военнопленных. Врагу запрещается совершать по отношению к ним насилие, запугивать или негуманно вести себя", – отметил Николенко.

Он назвал "ничтожным" так называемый судебный процесс над гражданами Великобритании Эйденом Аслином и Шоном Пиннером и гражданином Марокко Саадуном Брагимом.

"Подобные публичные судилища ставят интересы пропаганды выше закона и морали, подрывают механизмы возвращения военнопленных", – подчеркнул Николенко.

Так называемый суд террористической организации "ДНР" 9 июня приговорил Аслина, Пиннера, и Брагима к смертной казни за участие в войне на стороне Украины.

В частности, их признали виновными "в наемничестве и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя "ДНР".

В "суде" заявили, что якобы все иностранцы признали себя виновными по всем пунктам обвинения. У осужденных будет месяц на апелляцию.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс категорически осудила смертный приговор двум британским военнопленным, задержанным "российскими марионетками" на Донбассе.

Контекст:

Пиннер и Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля, обменять их на кума президента РФ Владимира Путина, главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", нардепа Виктора Медведчука призывала его жена телеведущая Оксана Марченко.

В МИД России заявляли, что ждут реакции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

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