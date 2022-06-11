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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зенитчики ВСУ уничтожили 500-ю воздушную цель оккупантов после вторжения РФ – ВС

10 июня на счету ЗРВ ВС ВСУ два БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", отметило командование Воздушных сил (фото иллюстративное)
10 июня на счету ЗРВ ВС ВСУ – два БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", отметило командование Воздушных сил (фото иллюстративное)
Фото: Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force / Facebook

Зенитные ракетные войска (ЗРВ) Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) 10 июня уничтожили 500-ю воздушную цель российских оккупантов с начала вторжения РФ 24 февраля.

Об этом сообщается в Facebook командования ВС ВСУ.

"Это очередной БПЛА российских оккупантов "Орлан-10". Рассчитывали на несколько больше, впрочем, самолеты рашистов – ныне не частые гости в подконтрольном Вооруженным силам воздушном пространстве", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 10 июня на счету ЗРВ ВС ВСУ – два БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10". Кроме того, два беспилотника оккупантов этого типа сбила противовоздушная оборона Сухопутных войск ВСУ.

"Ударная авиация Воздушных сил традиционно наносит ракетные и бомбовые удары по скоплению техники, позициям и логистике врага. Уничтожены не менее пяти единиц боевой бронированной техники и несколько десятков оккупантов", – подчеркивается в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/392135112954443

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 10 июня, потери среди личного состава российских оккупантов в войне против Украины достигли около 31,9 тыс. военных. Также оккупанты потеряли 212 самолетов, 178 вертолетов, 572 БПЛА оперативно-тактического уровня, добавили в Генштабе.

Теги: Россия, Украина, вторжение, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, Воздушные силы Украины, потери России, российские оккупанты
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