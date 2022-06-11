Зенитчики ВСУ уничтожили 500-ю воздушную цель оккупантов после вторжения РФ – ВС

Об этом сообщается в Facebook командования ВС ВСУ.
"Это очередной БПЛА российских оккупантов "Орлан-10". Рассчитывали на несколько больше, впрочем, самолеты рашистов – ныне не частые гости в подконтрольном Вооруженным силам воздушном пространстве", – говорится в сообщении.
Отмечается, что 10 июня на счету ЗРВ ВС ВСУ – два БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10". Кроме того, два беспилотника оккупантов этого типа сбила противовоздушная оборона Сухопутных войск ВСУ.
"Ударная авиация Воздушных сил традиционно наносит ракетные и бомбовые удары по скоплению техники, позициям и логистике врага. Уничтожены не менее пяти единиц боевой бронированной техники и несколько десятков оккупантов", – подчеркивается в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ на 10 июня, потери среди личного состава российских оккупантов в войне против Украины достигли около 31,9 тыс. военных. Также оккупанты потеряли 212 самолетов, 178 вертолетов, 572 БПЛА оперативно-тактического уровня, добавили в Генштабе.