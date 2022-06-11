В Черном море оккупанты состредоточили шесть носителей крылатых ракет "Калибр" – Генштаб ВСУ

"Противник продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", – говорится в сообщении.

Накануне оперативное командование "Юг" сообщало, что корабельная группировка Черноморского флота РФ усилена еще одной подлодкой – носителем крылатых ракет.

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