В Черном море оккупанты состредоточили шесть носителей крылатых ракет "Калибр" – Генштаб ВСУ

"Противник продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", – говорится в сообщении.
Накануне оперативное командование "Юг" сообщало, что корабельная группировка Черноморского флота РФ усилена еще одной подлодкой – носителем крылатых ракет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украинские военнослужащие отбросили группировку российских кораблей в Черном море на расстояние более 100 км от берега, сообщил 6 июня пресс-центр Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
"Мы лишили Черноморский флот России полного контроля над северо-западной частью Черного моря, которая превратилась в серую зону", – рассказал капитан второго ранга Сергей Авакумов. По его данным, группировка оккупантов в Черном море составляет около 15 десантных катеров разного типа, 12 десантных кораблей (треть из которых на ремонте), также есть подводные лодки.
По данным ВМС на 6 июня, Россия за время полномасштабного вторжения выпустила по территории Украины 300 ракет из акватории Черного моря.