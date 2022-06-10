Оккупанты усилили корабельную группировку еще одной подлодкой – носителем крылатых ракет – командование "Юг"

Российские корабли продолжают блокировать северо-западную часть Черного моря.
"Угроза ракетных ударов с моря остается высокой. 40 крылатых ракет наготове, также в состоянии готовности один большой десантный корабль", – отметили в командовании.
В сообщении также отмечается, что николаевские пиротехники, проводя разминирование территорий, обстрелянных оккупантами, впервые столкнулись с обломками противокорабельной ракеты. Ее фотографии 8 июня показали в МВД.
"Все факты проявления враждебной агрессии [РФ] против Украины тщательно документируются и расследуются в рамках уголовного производства", – подчеркнули в ОК "Юг".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украинские военнослужащие отбросили группировку российских кораблей в Черном море на расстояние более 100 км от берега, сообщил 6 июня пресс-центр Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
"Мы лишили Черноморский флот России полного контроля над северо-западной частью Черного моря, которая превратилась в серую зону", – рассказал капитан второго ранга Сергей Авакумов. По его данным, группировка оккупантов в Черном море составляет около 15 десантных катеров разного типа, 12 десантных кораблей (треть из которых на ремонте), также есть подводные лодки.
По данным ВМС на 6 июня, Россия за время полномасштабного вторжения выпустила по территории Украины 300 ракет из акватории Черного моря.