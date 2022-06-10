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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты усилили корабельную группировку еще одной подлодкой – носителем крылатых ракет – командование "Юг"

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Угроза ракетных ударов из акватории Черного моря остается высокой, предупреждают в ВСУ
Угроза ракетных ударов из акватории Черного моря остается высокой, предупреждают в ВСУ
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Корабельная группировка Черноморского флота РФ усилена еще одной подлодкой – носителем крылатых ракет. Об этом сообщило 10 июня оперативное командование ВСУ "Юг".

Российские корабли продолжают блокировать северо-западную часть Черного моря.

"Угроза ракетных ударов с моря остается высокой. 40 крылатых ракет наготове, также в состоянии готовности один большой десантный корабль", – отметили в командовании.

В сообщении также отмечается, что николаевские пиротехники, проводя разминирование территорий, обстрелянных оккупантами, впервые столкнулись с обломками противокорабельной ракеты. Ее фотографии 8 июня показали в МВД. 

"Все факты проявления враждебной агрессии [РФпротив Украины тщательно документируются и расследуются в рамках уголовного производства", – подчеркнули в ОК "Юг".

https://www.facebook.com/okPivden/videos/552385742911218/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украинские военнослужащие отбросили группировку российских кораблей в Черном море на расстояние более 100 км от берега, сообщил 6 июня пресс-центр Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"Мы лишили Черноморский флот России полного контроля над северо-западной частью Черного моря, которая превратилась в серую зону", – рассказал капитан второго ранга Сергей Авакумов. По его данным, группировка оккупантов в Черном море составляет около 15 десантных катеров разного типа, 12 десантных кораблей (треть из которых на ремонте), также есть подводные лодки.

По данным ВМС на 6 июня, Россия за время полномасштабного вторжения выпустила по территории Украины 300 ракет из акватории Черного моря

Теги: Черное море, Черноморский флот РФ, подводная лодка, война России против Украины, ракеты, корабли, море
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