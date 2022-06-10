Оккупанты усилили корабельную группировку еще одной подлодкой – носителем крылатых ракет – командование "Юг"

Угроза ракетных ударов из акватории Черного моря остается высокой, предупреждают в ВСУ Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Российские корабли продолжают блокировать северо-западную часть Черного моря.

"Угроза ракетных ударов с моря остается высокой. 40 крылатых ракет наготове, также в состоянии готовности один большой десантный корабль", – отметили в командовании.

В сообщении также отмечается, что николаевские пиротехники, проводя разминирование территорий, обстрелянных оккупантами, впервые столкнулись с обломками противокорабельной ракеты. Ее фотографии 8 июня показали в МВД.

"Все факты проявления враждебной агрессии [РФ] против Украины тщательно документируются и расследуются в рамках уголовного производства", – подчеркнули в ОК "Юг".

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