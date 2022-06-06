РФ снизила интенсивность использования "Калибров", наносит удары по наземным объектам Украины противокорабельными ракетами – ВМС ВСУ

"С начала вторжения вражеские корабли и подлодки осуществили пуски более 300 крылатых ракет по украинской территории. Интенсивность ударов крылатыми ракетами "Калибр" снизилась, в то же время противник начал бить по наземным объектам противокорабельными ракетами, основное назначение которых – поражение боевых кораблей", – сказано в сводке.

В ВМС считают, что это свидетельствует о том, что РФ использовала значительный объем современных ракет и применяет устаревшие. Запасов последних достаточно для нанесения ударов по Украине, подчеркивают авторы сообщения и напоминают, что угроза нанесения ракетных ударов с моря остается.

Война России против Украины. Главное (обновляется)