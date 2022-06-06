В Эстонии считают, что новые российские удары по Киеву – сигнал для США

"С одной стороны, Россия, несомненно, хочет помешать поступлению с Запада военной помощи, а с другой, это можно рассматривать как сигнал в адрес США. Спустя более чем два года в Киев наконец был назначен американский посол, состоялось вручение верительных грамот президенту [Украины Владимиру] Зеленскому", – сказал Кууск.
По мнению дипломата, риска повторной попытки захвата Киева российскими войсками сейчас нет.
"Сначала следовало бы захватить Северодонецк и оттуда двигаться дальше. Они и с этим не справились, были отбиты от Харькова. Наступления на Киев я в данный момент не вижу", – сказал Кууск.
Он отметил, что иностранные посольства, которые эвакуировались из Киева в начале полномасштабной войны, возвращаются в украинскую столицу, и теперь открыто уже более 50 дипмиссий.
"Большинство послов [стран] ЕС на месте. Из тех, кто был до войны, отсутствуют только Бельгия и Ирландия, остальные вернулись", – сказал дипломат.
По его словам, в дипломатическом корпусе в Киеве обсуждается необходимость ускорить поставки оружия Украине, а мнение президента Франции Эммануэля Макрона, что Россию "не следует унижать", поддержки не находит.
Утром 5 июня российские оккупанты нанесли ракетные удары по Дарницкому и Днепровскому районам Киева. Еще одна ракета была сбита ПВО. Это первый ракетный удар по столице Украины с 28 апреля.
Погибших, по данным мэра столицы Виталия Кличко, нет, пострадал один человек.
Глава "Укрзалізниці" Александр Камышин сообщил, что ракетному обстрелу подвергся Дарницкий вагоноремонтный завод в Киеве. Три ракеты разрушили три цеха завода, четвертая образовала кратер. В минобороны РФ заявили, что там якобы были "танки Т-72 и другая бронетехника". Камышин в тот же день позвал на предприятие журналистов и показал, что никаких танков там не было – завод ремонтировал грузовые вагоны и зерновозы.