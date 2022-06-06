ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Эстонии считают, что новые российские удары по Киеву – сигнал для США

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россия 5 июня ударила по вагоноремонтному заводу в Киеве, заявив, что там якобы прячут танки
Россия 5 июня ударила по вагоноремонтному заводу в Киеве, заявив, что там якобы прячут танки
Фото: EPA

Россия вновь ударила ракетами по Киеву с целью послать сигнал США, но риска повторного наступления на украинскую столицу в данный момент нет, считает посол Эстонии в Украине Каймо Кууск. Об этом он сказал 5 июня в эфире Эстонского национального телерадиовещания.

"С одной стороны, Россия, несомненно, хочет помешать поступлению с Запада военной помощи, а с другой, это можно рассматривать как сигнал в адрес США. Спустя более чем два года в Киев наконец был назначен американский посол, состоялось вручение верительных грамот президенту [Украины Владимиру] Зеленскому", – сказал Кууск. 

По мнению дипломата, риска повторной попытки захвата Киева российскими войсками сейчас нет.

"Сначала следовало бы захватить Северодонецк и оттуда двигаться дальше. Они и с этим не справились, были отбиты от Харькова. Наступления на Киев я в данный момент не вижу", – сказал Кууск.

Он отметил, что иностранные посольства, которые эвакуировались из Киева в начале полномасштабной войны, возвращаются в украинскую столицу, и теперь открыто уже более 50 дипмиссий.

"Большинство послов [стран] ЕС на месте. Из тех, кто был до войны, отсутствуют только Бельгия и Ирландия, остальные вернулись", – сказал дипломат.

По его словам, в дипломатическом корпусе в Киеве обсуждается необходимость ускорить поставки оружия Украине, а мнение президента Франции Эммануэля Макрона, что Россию "не следует унижать", поддержки не находит.

Контекст:

Утром 5 июня российские оккупанты нанесли ракетные удары по Дарницкому и Днепровскому районам Киева. Еще одна ракета была сбита ПВО. Это первый ракетный удар по столице Украины с 28 апреля.

Погибших, по данным мэра столицы Виталия Кличко, нет, пострадал один человек. 

Глава "Укрзалізниці" Александр Камышин сообщил, что ракетному обстрелу подвергся Дарницкий вагоноремонтный завод в Киеве. Три ракеты разрушили три цеха завода, четвертая образовала кратер. В минобороны РФ заявили, что там якобы были "танки Т-72 и другая бронетехника". Камышин в тот же день позвал на предприятие журналистов и показал, что никаких танков там не было – завод ремонтировал грузовые вагоны и зерновозы. 

Теги: Россия, США, Эстония, посол США, Дарница, война России против Украины, ракеты, Каймо Кууск
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как он в плавках прыгает в бассейн
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как он в плавках прыгает в бассейн
Умер сооснователь Bon Jovi Алек Джон Сач
Умер сооснователь Bon Jovi Алек Джон Сач
"Совок убивал не только свободу, а и женственность". Мозговая показала, как выглядела ее родственница, работавшая в Канаде на фабрике
"Совок убивал не только свободу, а и женственность". Мозговая показала, как выглядела ее родственница, работавшая в Канаде на фабрике
"Красота вне времени". 52-летняя Лопес показала, как принимает ванну. Фото
"Красота вне времени". 52-летняя Лопес показала, как принимает ванну. Фото
  В Харькове выпускники станцевали вальс перед руинами своей школы. Видео
  В Харькове выпускники станцевали вальс перед руинами своей школы. Видео
"Извините". Арестович показал, как выглядят его подписчики без чувства юмора
"Извините". Арестович показал, как выглядят его подписчики без чувства юмора
Солист Imagine Dragons во время концерта в Праге поднял флаг Украины, который передала ему украинка. Видео
Солист Imagine Dragons во время концерта в Праге поднял флаг Украины, который передала ему украинка. Видео
"Что ты делаешь?", "Ради всего святого!" 63-летняя Мадонна возмутила сеть постельными снимками
"Что ты делаешь?", "Ради всего святого!" 63-летняя Мадонна возмутила сеть постельными снимками
Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше
Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата – Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше
  Полякова: К осени я собираюсь записать целый альбом украинских песен, где Оля Полякова будет совершенно другая
  Полякова: К осени я собираюсь записать целый альбом украинских песен, где Оля Полякова будет совершенно другая G
Алеся БАЦМАН
"Я еще приеду! Хотя, чего уж там, можно уже и не уезжать!" Галкин в Израиле обратился к публике
"Я еще приеду! Хотя, чего уж там, можно уже и не уезжать!" Галкин в Израиле обратился к публике
"Не выдержал, позвонил Саше". Макаревич рассказал о разговоре с Розенбаумом после выхода в РФ пропагандистской песни о Мариуполе
"Не выдержал, позвонил Саше". Макаревич рассказал о разговоре с Розенбаумом после выхода в РФ пропагандистской песни о Мариуполе
Покинувшая РФ Полозкова: Меня пугают "светлые человечки", которые всю войну постят обзоры покупок и рецепты. Москва сейчас живет именно так
Покинувшая РФ Полозкова: Меня пугают "светлые человечки", которые всю войну постят обзоры покупок и рецепты. Москва сейчас живет именно так
  Queen, Дайана Росс, Сэм Райдер и Duran Duran. В Лондоне состоялся концерт в честь 70-летия правления Елизаветы II. Видео
  Queen, Дайана Росс, Сэм Райдер и Duran Duran. В Лондоне состоялся концерт в честь 70-летия правления Елизаветы II. Видео
  "Сука, тебя ненавидит весь мир". Анатолий Анатолич рассказал, что сделал бы при встрече с Путиным
  "Сука, тебя ненавидит весь мир". Анатолий Анатолич рассказал, что сделал бы при встрече с Путиным
  "Когда впервые его увидела, почувствовала: это мой человек". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала историю их знакомства
  "Когда впервые его увидела, почувствовала: это мой человек". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала историю их знакомства
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Порешать можно было почти со всеми, кроме отца Зеленского". Анатолий Анатолич рассказал, как договаривался в институте за оценки (231789)
2
Фагот: В Харькове были пророссийские настроения. У меня яркий пример – мой старший брат. С ним зарубы и до этого момента идут (68532)
3
"Не выдержал, позвонил Саше". Макаревич рассказал о разговоре с Розенбаумом после выхода в РФ пропагандистской песни о Мариуполе (32658)
4
Хлывнюк: Когда Pink Floyd предложила записать песню с моим вокалом, я офигел (30588) G
5
Тринчер в купальнике похвасталась отдыхом в Буковеле (28996)
6
Стало известно, в каких странах намерена выступать замалчивающая российскую агрессию в Украине Ани Лорак (22805)
7
Сенцов: Кровь убитых детей Бучи и изнасилованных женщин – на руках того Серебренникова, который говорит, что нужно помогать российским солдатам (16807)
8
"Когда впервые его увидела, почувствовала: это мой человек". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала историю их знакомства (16621)
 
 
 
 