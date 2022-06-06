В Эстонии считают, что новые российские удары по Киеву – сигнал для США

Россия 5 июня ударила по вагоноремонтному заводу в Киеве, заявив, что там якобы прячут танки Фото: EPA

"С одной стороны, Россия, несомненно, хочет помешать поступлению с Запада военной помощи, а с другой, это можно рассматривать как сигнал в адрес США. Спустя более чем два года в Киев наконец был назначен американский посол, состоялось вручение верительных грамот президенту [Украины Владимиру] Зеленскому", – сказал Кууск.

По мнению дипломата, риска повторной попытки захвата Киева российскими войсками сейчас нет.

"Сначала следовало бы захватить Северодонецк и оттуда двигаться дальше. Они и с этим не справились, были отбиты от Харькова. Наступления на Киев я в данный момент не вижу", – сказал Кууск.

Он отметил, что иностранные посольства, которые эвакуировались из Киева в начале полномасштабной войны, возвращаются в украинскую столицу, и теперь открыто уже более 50 дипмиссий.

"Большинство послов [стран] ЕС на месте. Из тех, кто был до войны, отсутствуют только Бельгия и Ирландия, остальные вернулись", – сказал дипломат.

По его словам, в дипломатическом корпусе в Киеве обсуждается необходимость ускорить поставки оружия Украине, а мнение президента Франции Эммануэля Макрона, что Россию "не следует унижать", поддержки не находит.