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"Мы никогда не разойдемся полностью". Полного разрыва отношений между США и Россией не будет, уверен американский посол

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Салливан (слева): Чтобы собрать то, что было разбито событиями этого года, потребуется очень много усилий
Салливан (слева): Чтобы собрать то, что было разбито событиями этого года, потребуется очень много усилий
Фото: (EPA)

США и Россия не могут разорвать дипломатические отношения и "перестать говорить друг с другом", полностью разорвать культурные связи между странами также невозможно, считает американский посол в РФ Джон Салливан. Об этом он сказал в интервью российскому госагентству ТАСС.

Отвечая на вопрос, что означают слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что "мы больше никогда не будем вместе", посол заявил, что "мы также никогда не разойдемся совсем".

Он уверен, что страны не могут "взять и разорвать дипломатические отношения и перестать говорить друг с другом" – их представители по меньшей мере каждый день сидят рядом друг с другом на заседаниях Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

"Я думаю, что на самом деле мы никогда не разойдемся полностью, потому что мы объединены как постоянные члены Совета Безопасности. А поскольку мы таким образом объединены, нам нужно продолжать взаимодействовать друг с другом, несмотря на имеющиеся у нас разногласия", – сказал посол.

Он отметил, что вероятность закрытия посольств есть, но он считает, что это было бы большой ошибкой. По словам посла, хотя в российском правительстве упоминали вариант разрыва дипломатических отношений, в правительстве США не считают, что это следует сделать. Он подчеркнул, что российские власти используют воинственную риторику не только применительно к дипломатическим отношениям, но и в плане упоминаний ядерного оружия и ядерной войны, что в США считают безответственным

США могут быть вынуждены закрыть свое посольство в РФ, как считает Салливан, по единственной причине – если продолжать его работу будет небезопасно.

"Я надеюсь и уповаю на то, что заявления о полном разрыве дипломатических отношений являются риторическим перегибом. Уверяю вас, это не идет от Соединенных Штатов... Мы три месяца находимся в ситуации полностью, как мне представляется, измененных взаимоотношений", – сказал посол. 

Культурные связи между странами также окончательно разорваны не будут, считает дипломат, несмотря на "культуру отмены", так как нельзя "стереть историю". Однако он подчеркнул: "Чтобы собрать то, что было разбито событиями этого года, потребуется очень много усилий".

"Я не стал бы прогнозировать, что у России и США никогда не будет более продуктивных отношений. Но чего я не могу сказать, так это того, сколько времени потребуется на их выстраивание. В нынешней обстановке этого не произойдет. Кто в 1979 году мог предсказать, какими будут советско-американские отношения в 1989 году?" – добавил Салливан. 

На данный момент, подчеркнул он, президент Джо Байден очень четко обозначил позицию США: взаимодействия с Россией в обычном режиме не будет.

Контекст:

Отношения между Россией и США начали стремительно ухудшаться весной 2021 года. В середине марта Байден назвал президента РФ Владимира Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы в 2020 году.

14 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, утвердившее перечень государств, которые власти РФ обвиняют в недружественных действиях. В него на тот момент вошли две страны – США и Чехия. 

Президенты США и РФ 16 июня встретились лично, и оба оценили прошедшие переговоры позитивно. Однако позднее напряжение между государствами продолжило расти, в том числе из-за подготовки российского вторжения в Украину. 

После начала полномасштабной войны в Украине США ввели несколько пакетов антироссийских санкций. Они затронули Путина, чиновников, бизнесменов, активы Центробанка и других банков и организаций.

Теги: Россия, США, ядерное оружие, посольство, Джо Байден, культура, посольство США, посол США, посольство РФ, Совет Безопасности ООН, Энтони Блинкен, дипломатические отношения, Джон Салливан
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