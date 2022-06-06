"Мы никогда не разойдемся полностью". Полного разрыва отношений между США и Россией не будет, уверен американский посол

Салливан (слева): Чтобы собрать то, что было разбито событиями этого года, потребуется очень много усилий Фото: (EPA)

Отвечая на вопрос, что означают слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что "мы больше никогда не будем вместе", посол заявил, что "мы также никогда не разойдемся совсем".

Он уверен, что страны не могут "взять и разорвать дипломатические отношения и перестать говорить друг с другом" – их представители по меньшей мере каждый день сидят рядом друг с другом на заседаниях Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

"Я думаю, что на самом деле мы никогда не разойдемся полностью, потому что мы объединены как постоянные члены Совета Безопасности. А поскольку мы таким образом объединены, нам нужно продолжать взаимодействовать друг с другом, несмотря на имеющиеся у нас разногласия", – сказал посол.

Он отметил, что вероятность закрытия посольств есть, но он считает, что это было бы большой ошибкой. По словам посла, хотя в российском правительстве упоминали вариант разрыва дипломатических отношений, в правительстве США не считают, что это следует сделать. Он подчеркнул, что российские власти используют воинственную риторику не только применительно к дипломатическим отношениям, но и в плане упоминаний ядерного оружия и ядерной войны, что в США считают безответственным.

США могут быть вынуждены закрыть свое посольство в РФ, как считает Салливан, по единственной причине – если продолжать его работу будет небезопасно.

"Я надеюсь и уповаю на то, что заявления о полном разрыве дипломатических отношений являются риторическим перегибом. Уверяю вас, это не идет от Соединенных Штатов... Мы три месяца находимся в ситуации полностью, как мне представляется, измененных взаимоотношений", – сказал посол.

Культурные связи между странами также окончательно разорваны не будут, считает дипломат, несмотря на "культуру отмены", так как нельзя "стереть историю". Однако он подчеркнул: "Чтобы собрать то, что было разбито событиями этого года, потребуется очень много усилий".

"Я не стал бы прогнозировать, что у России и США никогда не будет более продуктивных отношений. Но чего я не могу сказать, так это того, сколько времени потребуется на их выстраивание. В нынешней обстановке этого не произойдет. Кто в 1979 году мог предсказать, какими будут советско-американские отношения в 1989 году?" – добавил Салливан.

На данный момент, подчеркнул он, президент Джо Байден очень четко обозначил позицию США: взаимодействия с Россией в обычном режиме не будет.