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"Мы больше никогда не будем вместе". Блинкен захотел посвятить Путину песню

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О песне для Путина Блинкен сказал во время выступления с приветственной речью для Джорджтаунского университета
О песне для Путина Блинкен сказал во время выступления с приветственной речью для Джорджтаунского университета
Фото: ЕРА

Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне войны России в Украине и противостояния всего цивилизованного мира российской агрессии захотел посвятить песню американской певицы Тейлор Свифт "Мы больше никогда не будем вместе" президенту России Владимиру Путину. Об этом он сказал, выступая в Джорджтаунском университете. Текст речи госсекретаря опубликовал 21 мая Госдепартамент США.

"Да, Нью-Йоркский университет пригласил Тейлор Свифт в качестве вступительного оратора. Мои сотрудники не позволили мне принести сюда гитару, чтобы посвятить выступление "Мы больше никогда не будем вместе" президенту Путину. Сказали, что это будет "недипломатично" и "кринжово", – сказал Блинкен.

Выступление госсекретаря сопровождали смех и аплодисменты студентов.

Видео его речи опубликовала в Twitter телекомпания ABC News.

"Выступление с приветственной речью для Джорджтаунского университета, секретарь Блинкен шутит о том, что Нью-Йоркский университет получил Тейлор Свифт: "Мои сотрудники не позволили мне принести сюда гитару, чтобы посвятить выступление "Мы больше никогда не будем вместе" президенту Путину", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

19 мая Блинкен заявил, что "суверенная независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Владимир Путин". "Мы поддерживаем мужественных и стойких украинцев, ежедневно защищающих свою страну", – подчеркнул Госсекретарь в Twitter.

19 мая Сенат США поддержал выделение Украине нового пакета помощи в размере $40 млрд. Палата представителей одобрила законопроект 10 мая,  президент США Джо Байден 21 мая подписал его.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить их гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России. Украина не должна будет заранее платить за поставки техники и вооружений, ей будет предоставлена отсрочка оплаты.

Теги: США, Украина, война, Госдепартамент США, агрессия, студенты, Энтони Блинкен, война России против Украины, Тейлор Свифт, певица
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