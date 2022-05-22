"Мы больше никогда не будем вместе". Блинкен захотел посвятить Путину песню

"Да, Нью-Йоркский университет пригласил Тейлор Свифт в качестве вступительного оратора. Мои сотрудники не позволили мне принести сюда гитару, чтобы посвятить выступление "Мы больше никогда не будем вместе" президенту Путину. Сказали, что это будет "недипломатично" и "кринжово", – сказал Блинкен.
Выступление госсекретаря сопровождали смех и аплодисменты студентов.
Видео его речи опубликовала в Twitter телекомпания ABC News.
"Выступление с приветственной речью для Джорджтаунского университета, секретарь Блинкен шутит о том, что Нью-Йоркский университет получил Тейлор Свифт: "Мои сотрудники не позволили мне принести сюда гитару, чтобы посвятить выступление "Мы больше никогда не будем вместе" президенту Путину", – говорится в сообщении.
Delivering a commencement address for Georgetown University, Sec. Blinken jokes about NYU getting Taylor Swift: "My staff did not let me bring my guitar up here to dedicate a performance of 'We Are Never Ever Getting Back Together,' to President Putin." https://t.co/1yNOqWkEVA pic.twitter.com/LTbsieuMcl— ABC News (@ABC) May 21, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
19 мая Блинкен заявил, что "суверенная независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Владимир Путин". "Мы поддерживаем мужественных и стойких украинцев, ежедневно защищающих свою страну", – подчеркнул Госсекретарь в Twitter.
19 мая Сенат США поддержал выделение Украине нового пакета помощи в размере $40 млрд. Палата представителей одобрила законопроект 10 мая, президент США Джо Байден 21 мая подписал его.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить их гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России. Украина не должна будет заранее платить за поставки техники и вооружений, ей будет предоставлена отсрочка оплаты.