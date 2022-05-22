"Мы больше никогда не будем вместе". Блинкен захотел посвятить Путину песню

О песне для Путина Блинкен сказал во время выступления с приветственной речью для Джорджтаунского университета Фото: ЕРА

"Да, Нью-Йоркский университет пригласил Тейлор Свифт в качестве вступительного оратора. Мои сотрудники не позволили мне принести сюда гитару, чтобы посвятить выступление "Мы больше никогда не будем вместе" президенту Путину. Сказали, что это будет "недипломатично" и "кринжово", – сказал Блинкен.

Выступление госсекретаря сопровождали смех и аплодисменты студентов.

Видео его речи опубликовала в Twitter телекомпания ABC News.

"Выступление с приветственной речью для Джорджтаунского университета, секретарь Блинкен шутит о том, что Нью-Йоркский университет получил Тейлор Свифт: "Мои сотрудники не позволили мне принести сюда гитару, чтобы посвятить выступление "Мы больше никогда не будем вместе" президенту Путину", – говорится в сообщении.

Delivering a commencement address for Georgetown University, Sec. Blinken jokes about NYU getting Taylor Swift: "My staff did not let me bring my guitar up here to dedicate a performance of 'We Are Never Ever Getting Back Together,' to President Putin." https://t.co/1yNOqWkEVA pic.twitter.com/LTbsieuMcl — ABC News (@ABC) May 21, 2022

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