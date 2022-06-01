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Байден: Мы не видим признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие в Украине

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Байден: Любое применение ядерного оружия повлекло бы за собой серьезные последствия
Байден: Любое применение ядерного оружия повлекло бы за собой серьезные последствия
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не фиксируют сейчас подготовки России к нанесению ядерного удара по Украине. Об этом он написал в колонке для The New York Times, которая была опубликовала вечером 31 мая.

"Я знаю, что многие люди во всем мире обеспокоены применением ядерного оружия. В настоящее время мы не видим никаких признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие в Украине", – подчеркнул Байден.

Он отметил, что риторика РФ с целью "побряцать ядерной дубинкой" опасна и крайне безответственна.

"Позвольте мне внести ясность: любое применение ядерного оружия в этом конфликте в любом масштабе было бы совершенно неприемлемо для нас, как и для остального мира, и повлекло бы за собой серьезные последствия", – резюмировал президент США.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце февраля, вскоре после вторжения России в Украину, президент РФ Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

США осудили решение Путина. В Белом доме заявили, что президент РФ "создает несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию". Байден назвал безответственными заявления представителей РФ о возможности применения ядерного оружия.

Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях, среди них  акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что любой исход войны против Украины – не повод для применения ядерного оружия РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский не уверен, что российские оккупанты отказались от идеи применения ядерного оружия. По его мнению, должны быть превентивные санкции в связи с угрозой применения такого оружия.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, ядерное оружие, Джо Байден, война России против Украины
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