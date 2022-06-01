Байден: Мы не видим признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие в Украине

Байден: Любое применение ядерного оружия повлекло бы за собой серьезные последствия Фото: ЕРА

"Я знаю, что многие люди во всем мире обеспокоены применением ядерного оружия. В настоящее время мы не видим никаких признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие в Украине", – подчеркнул Байден.

Он отметил, что риторика РФ с целью "побряцать ядерной дубинкой" опасна и крайне безответственна.

"Позвольте мне внести ясность: любое применение ядерного оружия в этом конфликте в любом масштабе было бы совершенно неприемлемо для нас, как и для остального мира, и повлекло бы за собой серьезные последствия", – резюмировал президент США.

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