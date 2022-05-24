Бывший военный в Киеве создал сеть пропаганды на 150 тыс. пользователей и призывал РФ применить ядерное оружие – СБУ

Фото: ГУ СБ України у м. Києві та Київській області / Facebook

С начала вооруженной агрессии фигурант сообщал о передвижении транспорта в Киеве Фото: ГУ СБ України у м. Києві та Київській області / Facebook

По данным следствия, бывший военный, проживающий в Печерском районе, создал сеть антиукраинских информационных ресурсов. Их общая аудитория составляла более 150 тыс. пользователей.

Спецслужбы установили, что он вел аккаунты в социальных сетях, используя их для оправдания вооруженной агрессии РФ. В его мобильных устройствах СБУ обнаружила переписку с бывшими российскими военнослужащими, живущими на территории временно оккупированного Крыма. В разговорах с ними задержанный призывал использовать ядерное оружие, высадить десант в Киеве, называл украинцев и американцев "искусственными нациями".

С начала вооруженной агрессии он сообщал о движении транспорта в столице, призывал захватывать украинских военных в плен и расстреливать их.

Спецслужбы изъяли компьютерную и мобильную технику, фигуранту объявили о подозрении по статьям Уголовного кодекса, касающимся отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины и оправдания ее участников.