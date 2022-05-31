"Мира в Украине нет, мы сделали недостаточно". Премьер Эстонии призывает к новым санкциям против России

"Мира нет, мы сделали недостаточно", – сказала Каллас.
По ее мнению, эмбарго на поставки газа из РФ в Европу также должно быть частью следующего пакета санкций.
"Я реалист и знаю, что до этого не дойдет. Хотя вчера я очень скептически относилась к тому, что мы достигнем соглашения даже по нефти, так что это положительный момент. Это было лучшее, что мы могли получить", — добавила эстонка.
Лидеры Европейского союза согласились ввести частичный запрет на российскую нефть в рамках шестого пакета санкций, призванных наказать Россию за ее вторжение в Украину. Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель 30 мая во время саммита в Брюсселе. Санкции Евросоюза запретят закупку сырой нефти и нефтепродуктов из России, доставляемых в государства – члены ЕС морем, но они содержат временное исключение для трубопроводной нефти.