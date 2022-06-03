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Страны Балтии отказались от закупки электроэнергии у России

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Балтийские операторы договорились, что их рынок электроэнергии с 1 июня соединен только с Польшей и странами Скандинавии
Балтийские операторы договорились, что их рынок электроэнергии с 1 июня соединен только с Польшей и странами Скандинавии
Фото: depositphotos.com

Операторы Балтийской энергосистемы – эстонская "Элеринг", латвийская AS Augstsprieguma tīkls (AST) и литовская Litgrid договорились с 1 июня прекратить закупку российской электроэнергии. Об этом 2 июня сообщила AST.

Все три оператора договорились, что рынок электроэнергии стран Балтии с 1 июня соединен только с Польшей и странами Скандинавии.

Одной из причин такого решения в AST назвали проблемы с платежами: несколько банков, через которые раньше переводили деньги в Россию, теперь под санкциями. Кроме того, государства Балтии не хотят финансировать российские компании.

"Изменения, вносимые операторами системы передачи электроэнергии, снизят зависимость стран Балтии от российской энергосистемы, будут способствовать обеспечению баланса электроэнергии Балтийской энергосистемы с балансирующими мощностями в регионе Балтийского моря", – говорится в сообщении.

При этом энергосистема стран Балтии сохранит физическое подключение к российской системе до окончательной синхронизации с европейской энергосистемой, которая должна пройти до 2025 года.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Латвия, Польша, Эстония, Литва, страны Балтии, электроэнергия
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