ГОРДОН
 
 
МИР

Эстония просит увеличить количество британских военных в стране для сдерживания возможного нападения России

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сегодня в стране с населением 1,3 млн человек находятся 1650 британских солдат, 850 из которых прибыли в Эстонию после вторжения РФ в Украину
Сегодня в стране с населением 1,3 млн человек находятся 1650 британских солдат, 850 из которых прибыли в Эстонию после вторжения РФ в Украину
Фото: ua.depositphotos.com

Эстония обратилась к НАТО с просьбой удвоить количество войск, дислоцированных в странах Балтии, в результате чего сотни британских военнослужащих могут быть отправлены на границу с Россией. Об этом 13 апреля написало издание The Times.

Сообщается, что на фоне войны России с Украиной Эстония просит о дополнительном подкреплении для своего оборонного потенциала. Страна планирует более чем вдвое увеличить размер своей армии, а также приобрела ракетные установки, способные поражать цели в России, противокорабельные ракеты и морские мины для борьбы с угрозами российского флота. Кроме того, Эстония увеличила расходы на оборону до 2,5% ВВП.

Армейские базы в Эстонии, Литве, Латвии и Польше размещают войска НАТО на ротационной основе, а после вторжения России в Украину планируется развернуть больше подразделений в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии, пишет издание.

Отмечается, что Британия возглавляет боевую группу НАТО, дислоцирующуюся в Эстонии. В нее также входят военные из Франции и Дании. Арсенал батальона включает в себя боевые танки Challenger 2, бронетехнику Warrior и артиллерию.

По данным The Times, Королевский танковый полк, который должен был завершить свое пребывание в Эстонии в начале этого года, остался в стране. Теперь в городе Тапа, являющемся армейской базой, расположенной в 112 км от российской границы, дислоцируется более 2 тыс. военнослужащих международных войск НАТО.

Издание приводит слова заместителя командующего силами обороны Эстонии генерал-майора Вейко-Велло Палма, который отметил, что количественный состав армий во всем мире за последние десятилетия стал меньше, и призвал изменить эту тенденцию, чтобы члены НАТО могли защитить восточный фланг Альянса.

Контекст:

Эстония присоединилась к НАТО в 2004 году. Сегодня в стране с населением 1,3 млн человек находятся 1650 британских солдат, 850 из которых прибыли в Эстонию после вторжения России в Украину, пишет The Times. 

В Эстонии действует призыв на военную службу для мужчин от 18 до 27 лет. На сегодняшний день численность эстонской территориальной армии составляет 7500 военнослужащих, ее планируют увеличить примерно до 20 тыс. человек.

Теги: Россия, НАТО, Эстония, военные, оборона, война России против Украины, военнослужащий, войска
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"І все буде добре". Группа "Океан Ельзи" на Пасху выступит с благотворительным концертом в Киеве в поддержку украинских детей
"І все буде добре". Группа "Океан Ельзи" на Пасху выступит с благотворительным концертом в Киеве в поддержку украинских детей
Сценарист "Карточного домика" снимает в Буче фильм о зверствах российских оккупантов и геноциде украинского народа
Сценарист "Карточного домика" снимает в Буче фильм о зверствах российских оккупантов и геноциде украинского народа
"Они смогут очистить наше общество". Бенюк заявил, что руководить Украиной должны люди, которые прошли войну
"Они смогут очистить наше общество". Бенюк заявил, что руководить Украиной должны люди, которые прошли войну
"Хорошо, что вовремя скачала Photoshop". Каминская показала, как выглядит в эмиграции
"Хорошо, что вовремя скачала Photoshop". Каминская показала, как выглядит в эмиграции
  Monatik посвятил песню волонтерам и ВСУ. Деньги от монетизации клипа артист передаст украинской армии. Видео
  Monatik посвятил песню волонтерам и ВСУ. Деньги от монетизации клипа артист передаст украинской армии. Видео
Зеленый борщ из весенней зелени. Рецепт от кулинарного эксперта
Зеленый борщ из весенней зелени. Рецепт от кулинарного эксперта
Melovin обратился к жене задержанного СБУ кума Путина Медведчука: Пришло время рассказать, что вы обо мне говорили за кулисами
Melovin обратился к жене задержанного СБУ кума Путина Медведчука: Пришло время рассказать, что вы обо мне говорили за кулисами
"Таки дошел. Нептун свидетель". Тимошенко сделала селфи на фоне плаката с тонущим российским кораблем
"Таки дошел. Нептун свидетель". Тимошенко сделала селфи на фоне плаката с тонущим российским кораблем
В сети показали, как выглядела бы Марченко, обращаясь к президентам Монголии, Вьетнама, Зимбабве, Перу
В сети показали, как выглядела бы Марченко, обращаясь к президентам Монголии, Вьетнама, Зимбабве, Перу
52-летний Diezel из Green Grey: Вижу себя полезным с оружием в руках. Вчера подписал контракт
52-летний Diezel из Green Grey: Вижу себя полезным с оружием в руках. Вчера подписал контракт
"Браво, Эктор, с ними на другом языке нельзя". Хименес-Браво дал матерный ответ кремлевским пропагандистам в соцсети
"Браво, Эктор, с ними на другом языке нельзя". Хименес-Браво дал матерный ответ кремлевским пропагандистам в соцсети
"Мы в России испытываем невероятный стыд". Звезда "Сватов" Феклистов спустя 50 дней войны записал обращение к украинским коллегам
"Мы в России испытываем невероятный стыд". Звезда "Сватов" Феклистов спустя 50 дней войны записал обращение к украинским коллегам
Цимбалюк: Я растрогался, увидев людей на Крещатике. Но война еще не закончилась. Маразм оккупанта крепнет
Цимбалюк: Я растрогался, увидев людей на Крещатике. Но война еще не закончилась. Маразм оккупанта крепнет
"Я понял, что его бросили. Сейчас мы живем вместе". Узелков заявил, что взял к себе домой преданного хозяевами пса
"Я понял, что его бросили. Сейчас мы живем вместе". Узелков заявил, что взял к себе домой преданного хозяевами пса
  Позитив о Потапе: Не могу даже сказать, где он. Мы на связи, но я понимаю, сколько сейчас людей его достают
  Позитив о Потапе: Не могу даже сказать, где он. Мы на связи, но я понимаю, сколько сейчас людей его достают
"Такая комбинация операций используется при побеге и смене паспорта". Эксперт прокомментировал перемены во внешности жены Медведчука
"Такая комбинация операций используется при побеге и смене паспорта". Эксперт прокомментировал перемены во внешности жены Медведчука
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Невестка Марченко пригрозила "тройным бумерангом" после задержания Медведчука (187939)
2
"У Медведчука было две жены?", "Кто эта мадам?" В сети обсуждают изменения во внешности Марченко (166865)
3
"Она к себе в дом взяла переселенцев, и на квартиру взяла". Данилко рассказал, чем во время войны занимается мама Сердючки (157099)
4
Позитив о Потапе: Не могу даже сказать, где он. Мы на связи, но я понимаю, сколько сейчас людей его достают (46076)
5
"В этой песне – весь "русский мир". Гребенщиков спел про "падаль на небесах". Видео (41677)
6
"Топалов – хамло и наркоман". Эсхакзай рассказала, какой российский канал финансирует замалчивающую войну РФ против Украины Тодоренко (30173)
7
"Боюсь дать дуба без трусов". Телеведущая Лебедь призналась, что во время войны стала бояться принимать душ (29503)
8
"Лукаш был выпорон и отправлен к Путлеру". Мишина показала, как героиня "Крепостной" в ее исполнении "допросила" президента Беларуси (27511)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS