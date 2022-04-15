Эстония просит увеличить количество британских военных в стране для сдерживания возможного нападения России

Сегодня в стране с населением 1,3 млн человек находятся 1650 британских солдат, 850 из которых прибыли в Эстонию после вторжения РФ в Украину Фото: ua.depositphotos.com

Сообщается, что на фоне войны России с Украиной Эстония просит о дополнительном подкреплении для своего оборонного потенциала. Страна планирует более чем вдвое увеличить размер своей армии, а также приобрела ракетные установки, способные поражать цели в России, противокорабельные ракеты и морские мины для борьбы с угрозами российского флота. Кроме того, Эстония увеличила расходы на оборону до 2,5% ВВП.

Армейские базы в Эстонии, Литве, Латвии и Польше размещают войска НАТО на ротационной основе, а после вторжения России в Украину планируется развернуть больше подразделений в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии, пишет издание.

Отмечается, что Британия возглавляет боевую группу НАТО, дислоцирующуюся в Эстонии. В нее также входят военные из Франции и Дании. Арсенал батальона включает в себя боевые танки Challenger 2, бронетехнику Warrior и артиллерию.

По данным The Times, Королевский танковый полк, который должен был завершить свое пребывание в Эстонии в начале этого года, остался в стране. Теперь в городе Тапа, являющемся армейской базой, расположенной в 112 км от российской границы, дислоцируется более 2 тыс. военнослужащих международных войск НАТО.

Издание приводит слова заместителя командующего силами обороны Эстонии генерал-майора Вейко-Велло Палма, который отметил, что количественный состав армий во всем мире за последние десятилетия стал меньше, и призвал изменить эту тенденцию, чтобы члены НАТО могли защитить восточный фланг Альянса.