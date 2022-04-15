Эстония просит увеличить количество британских военных в стране для сдерживания возможного нападения России

Сообщается, что на фоне войны России с Украиной Эстония просит о дополнительном подкреплении для своего оборонного потенциала. Страна планирует более чем вдвое увеличить размер своей армии, а также приобрела ракетные установки, способные поражать цели в России, противокорабельные ракеты и морские мины для борьбы с угрозами российского флота. Кроме того, Эстония увеличила расходы на оборону до 2,5% ВВП.
Армейские базы в Эстонии, Литве, Латвии и Польше размещают войска НАТО на ротационной основе, а после вторжения России в Украину планируется развернуть больше подразделений в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии, пишет издание.
Отмечается, что Британия возглавляет боевую группу НАТО, дислоцирующуюся в Эстонии. В нее также входят военные из Франции и Дании. Арсенал батальона включает в себя боевые танки Challenger 2, бронетехнику Warrior и артиллерию.
По данным The Times, Королевский танковый полк, который должен был завершить свое пребывание в Эстонии в начале этого года, остался в стране. Теперь в городе Тапа, являющемся армейской базой, расположенной в 112 км от российской границы, дислоцируется более 2 тыс. военнослужащих международных войск НАТО.
Издание приводит слова заместителя командующего силами обороны Эстонии генерал-майора Вейко-Велло Палма, который отметил, что количественный состав армий во всем мире за последние десятилетия стал меньше, и призвал изменить эту тенденцию, чтобы члены НАТО могли защитить восточный фланг Альянса.
Эстония присоединилась к НАТО в 2004 году. Сегодня в стране с населением 1,3 млн человек находятся 1650 британских солдат, 850 из которых прибыли в Эстонию после вторжения России в Украину, пишет The Times.
В Эстонии действует призыв на военную службу для мужчин от 18 до 27 лет. На сегодняшний день численность эстонской территориальной армии составляет 7500 военнослужащих, ее планируют увеличить примерно до 20 тыс. человек.