Польша и Эстония выпустили марки в поддержку Украины

На марке изображены две руки, окрашенные в цвета флагов Украины и Польши.

"Укрпошта" в Facebook сообщила, что в Польше также выпущен специальный конверт.

"Сердце разрывается от радости, когда мы видим, как почты со всего мира поддерживают Украину. В частности, через филателистическое искусство. Это конверт и почтовая марка от Poczta Polska, входящие в обращение уже сегодня. Тысячи, а то и сотни тысяч писем теперь будет украшать украинская символика", – отметили в посте.

Марку в поддержку Украины выпустила и Эстония. "Укрпошта" поблагодарила партнеров за поддержку.