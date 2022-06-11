ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай: Русня пыталась провести совещание в Доме химиков в Северодонецке, но что-то "нахимичили" и начали гибнуть

Гайдай: К сожалению, большую часть Северодонецка действительно контролирует русня
Гайдай: К сожалению, большую часть Северодонецка действительно контролирует русня
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты пытались провести совещание в Северодонецке Луганской области, но "начали там гибнуть". Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире общенационального телемарафона утром 11 июня, трансляцию вел канал "Украина 24".

"Недавно русня пыталась провести совещание в Доме химиков. Но что-то там "нахимичили", начали там гибнуть. Подробной информации у нас сейчас нет, но знаем, что даже в окна залетали им гранаты и снаряды. Потом, возможно, будет детальная информация и уже сможем сказать, кто именно там у них погиб от той химии в Доме химиков", – сказал он.

По словам Гайдая, ситуация в Северодонецке остается "стабильно сложной".

"Бои продолжаются в городе. К сожалению, большую часть города действительно контролирует русня. Бои позиционные на некоторых улицах проходят", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О вторжении в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские войска зашли на территорию Украины с севера, юга и востока.

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе (наиболее интенсивно), в Харьковской области и в южной части страны.

В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта президент Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Северодонецк, Сергей Гайдай, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Удивительно вкусный и нежный турецкий кекс". Саливанчук поделилась рецептом
"Удивительно вкусный и нежный турецкий кекс". Саливанчук поделилась рецептом
"Геть з України, москаль некрасівий!" Сердючка спела для украинских защитников в метро. Видео
"Геть з України, москаль некрасівий!" Сердючка спела для украинских защитников в метро. Видео
"Oops, they did it again". Мадонна и Бритни Спирс спустя почти 20 лет повторили поцелуй в губы. Фото
"Oops, they did it again". Мадонна и Бритни Спирс спустя почти 20 лет повторили поцелуй в губы. Фото
"Устала". Plus-size-модель Грэм сделала селфи во время кормления грудью шестимесячных близнецов
"Устала". Plus-size-модель Грэм сделала селфи во время кормления грудью шестимесячных близнецов
28-летний Бибер сообщил о недуге, который вызвал паралич лица
28-летний Бибер сообщил о недуге, который вызвал паралич лица
"Они смотрятся просто идеально вместе". Бритни Спирс в третий раз вышла замуж. Певица пригласила на свадьбу Мадонну и Пэрис Хилтон. Фото
"Они смотрятся просто идеально вместе". Бритни Спирс в третий раз вышла замуж. Певица пригласила на свадьбу Мадонну и Пэрис Хилтон. Фото
"Гэбэшное быдло из питерской подворотни". Кондратюк высказался о Путине и показал его изображение с голым торсом
"Гэбэшное быдло из питерской подворотни". Кондратюк высказался о Путине и показал его изображение с голым торсом
  Мирзоян презентовал песню "Вальс Ірпінь". Видео
  Мирзоян презентовал песню "Вальс Ірпінь". Видео
  "Зашуганные людишки, униженные жизнью". Роднянский высказался о российских оккупантах родом из проблемных регионов
  "Зашуганные людишки, униженные жизнью". Роднянский высказался о российских оккупантах родом из проблемных регионов
"Без кубиков, но зато с яйцами", "Красавец. Честный человек". Проживающий в Израиле Галкин показал пляжное фото
"Без кубиков, но зато с яйцами", "Красавец. Честный человек". Проживающий в Израиле Галкин показал пляжное фото
Тина Кароль показала родителей и старшего брата на редком семейном фото
Тина Кароль показала родителей и старшего брата на редком семейном фото
  The Rasmus презентовала клип на новую песню Rise. Видео
  The Rasmus презентовала клип на новую песню Rise. Видео
  Крутоголов рассказал, кто из россиян и белорусов останется в украинском проекте "Дизель Шоу"
  Крутоголов рассказал, кто из россиян и белорусов останется в украинском проекте "Дизель Шоу"
Экс-президент Франции Олланд женился на актрисе Гайе. Она стала его первой официальной женой
Экс-президент Франции Олланд женился на актрисе Гайе. Она стала его первой официальной женой
  Тополя: Я сделал все перед войной, чтобы семья могла выехать именно в Америку
  Тополя: Я сделал все перед войной, чтобы семья могла выехать именно в Америку
"Позорище", "Загугли слово "благодарность". Каминскую пристыдили после того, как она "послала Европу"
"Позорище", "Загугли слово "благодарность". Каминскую пристыдили после того, как она "послала Европу"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Красивее, чем когда-либо!" 52-летняя Лопес вышла в свет без трусов и бюстгальтера (252963)
2
Роднянский о Медведеве: У него получается выглядеть идиотом. Я раньше думал, что он пьет боярышник, сегодня думаю, что стекломойные средства (141532)
3
"Показана "отрыжкой ельцинской эпохи". Журналист сообщил, что в РФ сняли "масштабно отвратительный" фильм о Пугачевой (40970)
4
"Потрясающая с головы до пальцев ног". 52-летняя Лопес надела комбинезон с эффектом отсутствия одежды (39673)
5
В сети спорят, на кого похожа дочь Ани Лорак (33357)
6
"Пьянствуете? Хорошо". Макаревич показал застолье в Израиле (28622)
7
"Думала, ищу принца, но все это время мне была нужна принцесса". 42-летняя Ребел Уилсон показала свою новую возлюбленную (26891)
8
"28 лет я высмеивал лживых, жалких пропагандистов и коррумпированных чиновников. Имею право". Галкин в Израиле записал обращение к россиянам (24577)
 
 
 
 