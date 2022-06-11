Гайдай: Русня пыталась провести совещание в Доме химиков в Северодонецке, но что-то "нахимичили" и начали гибнуть

"Недавно русня пыталась провести совещание в Доме химиков. Но что-то там "нахимичили", начали там гибнуть. Подробной информации у нас сейчас нет, но знаем, что даже в окна залетали им гранаты и снаряды. Потом, возможно, будет детальная информация и уже сможем сказать, кто именно там у них погиб от той химии в Доме химиков", – сказал он.
По словам Гайдая, ситуация в Северодонецке остается "стабильно сложной".
"Бои продолжаются в городе. К сожалению, большую часть города действительно контролирует русня. Бои позиционные на некоторых улицах проходят", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О вторжении в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские войска зашли на территорию Украины с севера, юга и востока.
В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе (наиболее интенсивно), в Харьковской области и в южной части страны.
В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта президент Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.