Оккупанты проводят штурм на северодонецком направлении, на других участках ведут стрельбу – Генштаб ВСУ

"На северодонецком направлении враг ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк и создания условий для блокирования наших подразделений. Бои продолжаются", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что противник обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка, Тошковка, Золотое, Горское. Также огневая активность оккупантов фиксировалась недалеко от Нью-Йорка, Золотого (на бахмутском направлении), Врубовки, Камышевахи, Берестового и Луганского.

"На авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях оккупанты активных действий не вели. Осуществили обстрелы с применением минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Тонечко, Невельское, Марьинка, Орехов, Опытное и Новобахмутовка", – отметили в ВСУ.

По данным Генштаба, российские войска использовали боевую авиацию возле Марьинки, Красногоровки (самолеты Су-25), Новобахмутовки (вертолеты Ка-52) и Александрополя (вертолеты Ми-8).

"На лиманском направлении враг активных боевых действий не вел. Продолжает закрепляться в районе Святогорска. Проводит мероприятия по продолжению наступления в направлении Лиман – Славянск. Совершил обстрел недалеко от Дроновки и Серебрянки", – объяснили в ВСУ.

В Харьковской области оккупанты активных боевых действий не вели. На харьковском направлении обстреливали позиции украинских военных с целью "не допустить продвижения подразделений сил обороны Украины в направлении государственной границы", а на славянском направлении "подразделения противника ведут подготовку к возобновлению наступления на город Славянск" и также обстреливают позиции ВСУ.

"На южнобужском направлении противник ведет оборону. Враг продолжает мероприятия по усовершенствованию фортификационного оборудования второго и третьего рубежей обороны. Осуществляет меры маскировки", – рассказали в Генштабе.

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