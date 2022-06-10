Оккупанты продолжают отказываться от участия в боевых действиях в Украине – Генштаб ВСУ

В Генштабе отметили, что случаи отказа от участия в войне против Украины фиксируются, несмотря на на принудительные мероприятия командования оккупантов Фото: EPA

"Несмотря на принудительные мероприятия, проводимые командованием оккупационных войск, и далее фиксируются отказы от участия в боевых действиях подразделений, укомплектованных принудительно мобилизованным личным составом с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Стало известно, что из-за потерь, полученных во время боев с украинскими защитниками в Харьковской области, мотострелковое подразделение из состава 1-го армейского корпуса в полном составе отказалось от участия в боевых действиях", – говорится в сообщении.

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