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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты продолжают отказываться от участия в боевых действиях в Украине – Генштаб ВСУ

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В Генштабе отметили, что случаи отказа от участия в войне против Украины фиксируются, несмотря на на принудительные мероприятия командования оккупантов
В Генштабе отметили, что случаи отказа от участия в войне против Украины фиксируются, несмотря на на принудительные мероприятия командования оккупантов
Фото: EPA

Мотострелковое подразделение из состава 1-го армейского корпуса российских оккупационных войск в полном составе откзалось от участив в боевых действиях в Украине. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины 10 июня в Facebook.

"Несмотря на принудительные мероприятия, проводимые командованием оккупационных войск, и далее фиксируются отказы от участия в боевых действиях подразделений, укомплектованных принудительно мобилизованным личным составом с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Стало известно, что из-за потерь, полученных во время боев с украинскими защитниками в Харьковской области, мотострелковое подразделение из состава 1-го армейского корпуса в полном составе отказалось от участия в боевых действиях", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/336580788655006

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, дезертирство, ВСУ, война России против Украины
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