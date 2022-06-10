Алисса Милано снялась в желто-синей футболке. Видео

В комментарии к видео актриса сообщила, что все деньги от продажи этих футболок будут переданы в международный благотворительный фонд "Наследие войны" в поддержку украинцев, которые пострадали от российской агрессии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Алисса Милано наиболее известна по ролям Саманты Мичелли в ситкоме "Кто здесь босс?", Дженнифер Мачини в "Мелроуз Плейс", Фиби Холливелл в телесериале "Зачарованные" и Саванны Дэвис в телесериале "Любовницы".

В 2009 году Милано вышла замуж за Баглиари. Супруги воспитывают двух детей: сына Майло (2011) и дочь Элизабеллу (2014).