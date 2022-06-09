"Вы боретесь за свою свободу". Йовович записала видео в поддержку украинцев

Контекст:

Йовович родилась в 1975 году в Киеве. В 1980-м ее семья переехала в Великобританию, а после – в США. Первую роль в кино она сыграла в 13 лет.

Актриса стала известной в 1997 году после премьеры фильма "Пятый элемент" французского режиссера Люка Бессона.

Йовович и Андерсон воспитывают троих дочерей. Кроме Эвы (2007), у них есть средняя дочь Дашиэл (2015) и младшая Ошун (2020).

В конце мая 2022 года актриса появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в голубом наряде от украинского дизайнера, а ее старшая дочь Эва Габо, сопровождавшая мать, выбрала для мероприятия желтое платье. "Цветом наших нарядов мы вместе с дочерью изобразили украинский флаг на красной дорожке", – написала Йовович.