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09 июня, 2022
 
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"Вы боретесь за свою свободу". Йовович записала видео в поддержку украинцев

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Йовович: Я хочу передать слова любви и поддержки всем украинцам
Йовович: Я хочу передать слова любви и поддержки всем украинцам
Фото: ЕРА

Американская актриса украинского происхождения Милла Йовович приняла участие в проекте "Самые известные украинцы мира", записав слова поддержки украинскому народу в войне против российских оккупантов. Ролик опубликован 7 июня на странице Ukrainian Song Project в Instagram.

"Привет. Меня зовут Милла Йовович. Я хочу передать слова любви и поддержки всем украинцам в этот самый ужасный период их истории, когда нацию просто разрывают в клочья, когда миллионы людей вынуждены бежать в другие страны и становиться беженцами, когда воины смело бьются против всего этого. Я хочу вам сказать: мы видим вас, мы молимся за вас и мы любим вас. И мы благодарны вам за то, что вы боретесь за свою свободу", – заявила актриса. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Йовович родилась в 1975 году в Киеве. В 1980-м ее семья переехала в Великобританию, а после – в США. Первую роль в кино она сыграла в 13 лет.

Актриса стала известной в 1997 году после премьеры фильма "Пятый элемент" французского режиссера Люка Бессона.

Йовович и Андерсон воспитывают троих дочерей. Кроме Эвы (2007), у них есть средняя дочь Дашиэл (2015) и младшая Ошун (2020).

В конце мая 2022 года актриса появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в голубом наряде от украинского дизайнера, а ее старшая дочь Эва Габо, сопровождавшая мать, выбрала для мероприятия желтое платье. "Цветом наших нарядов мы вместе с дочерью изобразили украинский флаг на красной дорожке", – написала Йовович.

Теги: Милла Йовович
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