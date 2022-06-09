"Вы боретесь за свою свободу". Йовович записала видео в поддержку украинцев

"Привет. Меня зовут Милла Йовович. Я хочу передать слова любви и поддержки всем украинцам в этот самый ужасный период их истории, когда нацию просто разрывают в клочья, когда миллионы людей вынуждены бежать в другие страны и становиться беженцами, когда воины смело бьются против всего этого. Я хочу вам сказать: мы видим вас, мы молимся за вас и мы любим вас. И мы благодарны вам за то, что вы боретесь за свою свободу", – заявила актриса.
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Йовович родилась в 1975 году в Киеве. В 1980-м ее семья переехала в Великобританию, а после – в США. Первую роль в кино она сыграла в 13 лет.
Актриса стала известной в 1997 году после премьеры фильма "Пятый элемент" французского режиссера Люка Бессона.
Йовович и Андерсон воспитывают троих дочерей. Кроме Эвы (2007), у них есть средняя дочь Дашиэл (2015) и младшая Ошун (2020).
В конце мая 2022 года актриса появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в голубом наряде от украинского дизайнера, а ее старшая дочь Эва Габо, сопровождавшая мать, выбрала для мероприятия желтое платье. "Цветом наших нарядов мы вместе с дочерью изобразили украинский флаг на красной дорожке", – написала Йовович.