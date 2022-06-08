"28 лет я высмеивал лживых, жалких пропагандистов и коррумпированных чиновников. Имею право". Галкин в Израиле записал обращение к россиянам

Галкин: Я всегда был не за подачки с государственного стола, а за народ Скриншот: maxgalkinru / Instagram

"Отдельные СМИ, рассматривая кусочки из моих концертов, с которыми я сейчас выступаю, пытаются подать то, что я делаю, как поливание грязью Родины. Так вот запомните: за 28 лет своих выступлений я ни разу не облил грязью родную Россию. Все эти 28 лет я пародировал политиков, высмеивал лживых, жалких пропагандистов и коррумпированных чиновников, которые обворовывают мой русский народ. И я имею как сатирик на это право. И буду это делать, как делал раньше. Мои выступления ничем не отличаются от всех тех выступлений, которые были в многочисленных городах России за все эти годы, – заявил юморист. – Я всегда был не за подачки с государственного стола, а за народ. Так вот и сейчас я хочу, чтобы мой российский народ жил в мире и богатстве, а не в нищете и в изоляции. Поэтому своим юмористическим словом и делом буду высмеивать так, как могу, тех, кто стоит на пути развития России".

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