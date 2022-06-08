Бульвар Шоубиз
 
08 июня, 2022
 
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"28 лет я высмеивал лживых, жалких пропагандистов и коррумпированных чиновников. Имею право". Галкин в Израиле записал обращение к россиянам

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Галкин: Я всегда был не за подачки с государственного стола, а за народ
Галкин: Я всегда был не за подачки с государственного стола, а за народ
Скриншот: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин 8 июня опубликовал в Instagram ролик, в котором обратился к российскому народу после того, как российские СМИ обвинили его в "поливании Родины грязью".

"Отдельные СМИ, рассматривая кусочки из моих концертов, с которыми я сейчас выступаю, пытаются подать то, что я делаю, как поливание грязью Родины. Так вот запомните: за 28 лет своих выступлений я ни разу не облил грязью родную Россию. Все эти 28 лет я пародировал политиков, высмеивал лживых, жалких пропагандистов и коррумпированных чиновников, которые обворовывают мой русский народ. И я имею как сатирик на это право. И буду это делать, как делал раньше. Мои выступления ничем не отличаются от всех тех выступлений, которые были в многочисленных городах России за все эти годы, – заявил юморист. – Я всегда был не за подачки с государственного стола, а за народ. Так вот и сейчас я хочу, чтобы мой российский народ жил в мире и богатстве, а не в нищете и в изоляции. Поэтому своим юмористическим словом и делом буду высмеивать так, как могу, тех, кто стоит на пути развития России". 

Шоумен отключил возможность комментировать его ролик.

Контекст:

Галкин в первые дни войны осудил нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с женой певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль.

Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали. Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

В июне во время одного из своих концертов в Израиле Галкин высмеял российских пропагандистов Ольгу Скабееву и Владимира Соловьева, а также российское правительство.

Теги: Алла Пугачева, Израиль, война России против Украины, Максим Галкин
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