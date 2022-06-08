Буткевич: Мир сошел с ума! Где-то во Франции муж выбирает своей жене ожерелье, а в это же время в Украине война. Геноцид

"Мир сошел с ума! Где-то в Италии девушка спешит на свидание, во Франции муж в изысканном костюме выбирает своей жене ожерелье, в Австралии дети выбирают, куда поехать – в кинотеатр или в парк развлечений, в Германии в пабе нет свободных мест и закончилось медовое пиво, – написала она. – В это же время в Украине война. Геноцид. Здесь уничтожают народ. Сжигают города, стреляют в затылок, насилуют женщин на глазах у детей. Насилуют детей. Убивают. В Украине в 2022 году людей хоронят в братских могилах, закапывают во дворах, у подъездов или же просто оставляют тела на улицах, потому что хоронить некому".
Буткевич призвала украинцев сделать все, чтобы мир не забывал о том, что Россия напала на Украину, а российские оккупанты совершают преступления против мирного населения.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Буткевич родилась 27 февраля 1985 года в городе Днепропетровск (сейчас Днепр). Окончила юридический факультет Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара. Является автором и ведущей радиошоу "Без грима" (волна "Наше Радио"). В 2018 году была экспертом телешоу "Верните мне красоту". Снималась в сериалах, среди которых "Женский доктор" и "Школа".
После начала войны РФ против Украины Буткевич с семьей выехала в Австрию.