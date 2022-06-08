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08 июня, 2022
 
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Буткевич: Мир сошел с ума! Где-то во Франции муж выбирает своей жене ожерелье, а в это же время в Украине война. Геноцид

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Буткевич: Где-то в Италии девушка спешит на свидание, а в Украине уничтожают народ
Буткевич: Где-то в Италии девушка спешит на свидание, а в Украине уничтожают народ
Фото: Анна Буткевич / Facebook

Украинская певица и радиоведущая Анна Буткевич, дочь бизнесмена, владельца сети магазинов АТБ Геннадия Буткевича, член правления "АТБ-маркет", 8 июня в Instagram призвала мир не забывать о том, что Украина более трех месяцев противостоит российским оккупантам.

"Мир сошел с ума! Где-то в Италии девушка спешит на свидание, во Франции муж в изысканном костюме выбирает своей жене ожерелье, в Австралии дети выбирают, куда поехать  в кинотеатр или в парк развлечений, в Германии в пабе нет свободных мест и закончилось медовое пиво, – написала она. – В это же время в Украине война. Геноцид. Здесь уничтожают народ. Сжигают города, стреляют в затылок, насилуют женщин на глазах у детей. Насилуют детей. Убивают. В Украине в 2022 году людей хоронят в братских могилах, закапывают во дворах, у подъездов или же просто оставляют тела на улицах, потому что хоронить некому". 

Буткевич призвала украинцев сделать все, чтобы мир не забывал о том, что Россия напала на Украину, а российские оккупанты совершают преступления против мирного населения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Буткевич родилась 27 февраля 1985 года в городе Днепропетровск (сейчас Днепр). Окончила юридический факультет Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара. Является автором и ведущей радиошоу "Без грима" (волна "Наше Радио"). В 2018 году была экспертом телешоу "Верните мне красоту". Снималась в сериалах, среди которых "Женский доктор" и "Школа".

После начала войны РФ против Украины Буткевич с семьей выехала в Австрию.

Теги: война России против Украины, Анна Буткевич
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