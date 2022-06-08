Буткевич: Мир сошел с ума! Где-то во Франции муж выбирает своей жене ожерелье, а в это же время в Украине война. Геноцид

"Мир сошел с ума! Где-то в Италии девушка спешит на свидание, во Франции муж в изысканном костюме выбирает своей жене ожерелье, в Австралии дети выбирают, куда поехать – в кинотеатр или в парк развлечений, в Германии в пабе нет свободных мест и закончилось медовое пиво, – написала она. – В это же время в Украине война. Геноцид. Здесь уничтожают народ. Сжигают города, стреляют в затылок, насилуют женщин на глазах у детей. Насилуют детей. Убивают. В Украине в 2022 году людей хоронят в братских могилах, закапывают во дворах, у подъездов или же просто оставляют тела на улицах, потому что хоронить некому".

Буткевич призвала украинцев сделать все, чтобы мир не забывал о том, что Россия напала на Украину, а российские оккупанты совершают преступления против мирного населения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Буткевич (@annabutkevych.official)

Война России против Украины. Главное (обновляется)