"Трогательная и красивая церемония". В Умани флорист и ведущая бесплатно организовали свадебную церемонию для пиротехника и его невесты. Фото

"Иван и Анастасия родом из Донецкой области. Сейчас Иван служит в пиротехническом подразделении Черкасского спасательного гарнизона. В настоящее время участвует в гуманитарных разминированиях в Умани, – говорится в публикации. – Когда коллеги узнали, что парень сделал любимой предложение, решили помочь организовать свадьбу. Местные флористы, звукорежиссер, видеооператор, фотограф, а также ведущая откликнулись на предложение и устроили праздник для молодоженов совершенно бесплатно, ведь, убеждены они, это возможность поблагодарить за тяжелую и опасную работу ГСЧС. Совершенно трогательная и красивая церемония. Желаем молодой семье пронести свою любовь через долгие годы семейной жизни".